''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''

”Armağan Dinletener ile 5 Dakika’da 15 Soru” Köşesinin Bugünkü Konuğu; Gülden Özyazgan

İsim: Gülden Soyisim: Özyazgan Doğum Tarihi: 31.10.1991

Yaşadığı Yer: Lefkoşa Medeni Durumu: Bekar

Ünvanı: Güzellik Uzmanı

1- Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?



Birçok zorluğa karşı erken yılmayan ve bıkmadan ayağa kalkan bir karakterim var. Kimin ne dediği ve ne yaptığına önem vermeden kendi yaptıklarıma ve davranışlarıma bakarım. En sevdiğim organım kalbim çünkü orada kocaman bir merhametim olduğunu düşünüyorum.

2- Hobileriniz, fobileriniz ve sizi tanımlayacak özelliklerinizi de öğrenmek istesek?



Doğa yürüyüşleri benim için öncelikli hobilerim arasında. Bunun yanında hentbol maçları ve Kuzey Kıbrıs Tekerlekli Sandalye Basketbol takımımızın maçlarını izlemekte önemli hobilerimdendir.

En büyük fobim ise yalnızlıktır.

Kendimden bahsetmekten çok hoşlanmam fakat iki üç kelime ile anlatmam gerekirse anlatamayacağım kadar değişik karakterde bir insanım…

3- En büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek istediğiniz projeleriniz nelerdir?



O kadar çok hayalim var ki sınırsız. Yaptığım işimin yanı sıra, şu anda üzerinde çalıştığımız ve büyük bir heyecanla tasarımlarını gerçekleştirdiğimiz organik gıdalar alanında büyümek ve ileride büyük bir organik çiftliği kurmak hayallerimin içindedir.

4- Herhangi bir kişinin en favori insanı mısınız ve nedeni nedir?



Kimsenin içini bilemediğim için bu soruya cevap veremedim. Toplum olarak iyi şeyleri alkışlamadığımız için kimin favorisi olduğumu bilemedim. Aslında insanlar sizi kıskanıyorsa zaten, favorisinizdir.

5- Hangi renk veya renkler sizi yansıtır?



Güzellik uzmanı ve bir tasarımcı olarak, renklerle oynamayı severim. Bu yüzden renk ayrımı yapmam.

6- Yalan söylemenin sizce uygun olduğu durumlar nelerdir? Beyaz yalan söyler mi siniz, söylerseniz ne söylersiniz?



Birini kırıp incitmemek için yalan söylene bilinir. Beyaz yalanları sadece benim değil herkesin söylediğine inanırım.

7- Hayatınızda aldığınız en iyi tavsiye nedir?



Son zamanlarda aldığım en iyi ve anlamlı tavsiye; ''Güçlü ol, toparlan ve her şartta ayağa kalk!''

8- Ulaşamadığınız biri ile tanışıp sohbet etme imkanı’nız olsaydı bu kim olurdu? Ondan neler öğrenmek isterdiniz?



Memleket olarak ulaşamadığımız kimsenin olduğunu düşünmüyorum. İnsan kafasına koyunca er ya da geç ulaşması mümkündür. Küçük ve son zamanları saymazsak güzel bir adada yaşıyoruz…

9- Yaşadığınız konumda, nelerin değişmesini isterdiniz?



Her şeyin…

10- Hayatta en tahammül edemediğiniz ve en çok takdir ettiğiniz şeyler nelerdir?

Güçlü birinin kendisinden güçsüz birine saygısızlığı, insanların birbirine yaptığı eziyet ve değerlerimizi toplum olarak desteklemeyip görmezden gelmelerine tahammül edemiyorum. Yaşadıkları olumsuzluklara rağmen maddi ve manevi gücünü toparlayıp ve bu güçle kibirlenmeyip faydalı olan insanları çok takdir ediyorum.

11- Kendinizi üç kelimeyle anlatın desem?



Güçlü, merhametli ve duygusal.



12- En son hangi sinema filmini izleyip, hangi kitabı okudunuz?



Son izlediğim film; Müslüm.

Son okuduğum kitap; Sen benim diğer yarımsın.

13- Burcunuz nedir? Sizce, burcunuzun hangi özelliklerini taşıyorsunuz?



Akrep burcuyum. Hepsini olmasa da bazılarını taşıyorum…;



14- Desteklediğiniz Futbol takımı hangisidir? Tuttuğunuz takımı takip edip, maçlarını izliyor musunuz?



Desteklediğim ve büyük bir keyifle izlediğim Kuzey Kıbrıs Tekerlekli Sandalye Basketbol takımıdır. Futboldan daha keyifli ve gurur vericidir. Takımı takip edip maçlara gidiyorum.

15- Son olarak, Kıbrıs Manşet Gazetesinde yayın hayatına haftanın 5 günü, yine ve yeniden devam eden, ”Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru” köşesi ve haftanın 2 günü yayınlanan tanıtım, röportajları hakkında ki düşüncelerinizi öğrene bilir miyiz?



Armağan Dinletener’e benide köşesine misafir ettiği için teşekkür ederim. Kaliteli ve güzel işlerle, iyi şeyler yapıyor.

Köşenin sosyal medya hesabıda açıldı işte hesap adresi;

https://www.facebook.com/ArmaganDinletenerile5Dakikada15Soru/