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''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''

''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''

02 Kasım 2018 Cuma 16:18
''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''

''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''

”Armağan Dinletener ile 5 Dakika’da 15 Soru” Köşesinin Bugünkü Konuğu; Pervin Yemen

  İsim:   Pervin              Soyisim:     Yemen           Doğum Tarihi:   29.03.1982      

               Yaşadığı Yer:    Lefkoşa          Medeni Durumu:  Bekar

                                              Ünvanı:    Anne     

1- Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

İnatcilik ve haksizliga karsi asiri tepkilerim kavgaciligim gibi kotu huylarimin yaninda yaslilara cocuklara ve hayvanlara zaafi olan iyi niyetli biri sayilirim.

2- Hobileriniz, fobileriniz ve sizi tanımlayacak özelliklerinizi de öğrenmek istesek?

Gec evlenip gec anne oldugum icin su ara hobim evde mutfak isleri ve bebek bakimi. En buyuk fobim kendini savunmayi henuz bilmeyen bir cocugun basina bir kaza gelmesi…

3- En büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek istediğiniz projeleriniz nelerdir?

En buyuk hayalim anne olmakti ve oldum da Allaha bin sukur. Bunun disinda eger bir gün cok param olursa ucretsiz bir hayvan barinagi acmak isderdim.

4- Herhangi bir kişinin en favori insanı mısınız ve nedeni nedir?

Yakin cevrem tarafindan sevilen biri oldugumu düşünüyorum. Fakat kimsenin favori insani olacak kadar muhim biri olduğumu düşünmüyorum.

5- Hangi renk veya renkler sizi yansıtır?

Siyah…

6- Yalan söylemenin sizce uygun olduğu durumlar nelerdir? Beyaz yalan söyler mi siniz, söylerseniz ne söylersiniz?

Yalan artik hayatin bir parcasi ve rengi oldugunu dusunmuyorum. Tabii ki bende yalan söylerim. Mesela cok pahali bir ayakkabiyi yari fiyatina aldigim yalanlarim arasinda 1 numaradir…

7- Hayatınızda aldığınız en iyi tavsiye nedir?

Hayatimda aldigim Canim Babacigimdan aldigim en iyi tavsiyedir...
‘’DAIMA ANNEN GIBI BIR KADIN OL BABACIGIM…’’

8- Ulaşamadığınız biri ile tanışıp sohbet etme imkanı’nız olsaydı bu kim olurdu? Ondan neler öğrenmek isterdiniz?

Ataturk ile tanismayi cok isderdim. Ogrenmek isdediklerime baslarsam sanirim anket 5 dk.’yi gecer.

9- Yaşadığınız konumda, nelerin değişmesini isterdiniz?

Siyasetin.

10- Hayatta en tahammül edemediğiniz ve en çok takdir ettiğiniz şeyler nelerdir?

En tahammul edemedigim sey erkeklerin kadinlara yaptigi her turlu haksizliklar... (taciz ve siddet de dahil)

En takdir ettigim seyde okulunda basarili olan evlatlarimiz.

11- Kendinizi üç kelimeyle anlatın desem?

3 kelime deilde 3 cumle yapabilirim... Cok yuksek ses, cok asiri tepki ve herkese yetecek kadar buyuk bir kalp...
 

12- En son hangi sinema filmini izleyip, hangi kitabı okudunuz?

4 yillik anneyim. Sinema ve kitap maalesef bana cok uzak artik.

13- Burcunuz nedir? Sizce, burcunuzun hangi özelliklerini taşıyorsunuz?

Koç. Inatci vefali ve lider ruhu...

14- Desteklediğiniz Futbol takımı hangisidir? Tuttuğunuz takımı takip edip, maçlarını izliyor musunuz?

Cetinkaya Turk Spor Kulubunu yakindan takip ediyor ve destekliyorum. Basarilarinin devamini diliyorum.

15- Son olarak, Kıbrıs Manşet Gazetesinde yayın hayatına haftanın 5 günü, yine ve yeniden devam eden, ”Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru” köşesi ve haftanın 2 günü yayınlanan tanıtım, röportajları hakkında ki düşüncelerinizi öğrene bilir miyiz?

Medya artik ulkemizde son yillarda baya degerli bir sektor haline geldi... Daha önce kimsenin yapmadigi bir yenilik, Armagan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru anketi. Hem keyifli hemde merak uyandiran bir anket basarilar dilerim…

Katkılarından Dolayı; Mamülcüoğlu Pastanesi, Uğur Koyuncu Kozmetik ve Snake Off Licence'ye Teşekkürler...

Köşenin sosyal medya hesabıda açıldı işte hesap adresi;

https://www.facebook.com/ArmaganDinletenerile5Dakikada15Soru/

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