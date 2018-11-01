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''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''

''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''

01 Kasım 2018 Perşembe 15:09
''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''

''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''

”Armağan Dinletener ile 5 Dakika’da 15 Soru” Köşesinin Bugünkü Konuğu; Mikaella Vasiliu

    İsim: Mikaella       Soyisim: Vasiliu        Doğum Tarihi:  27.01.1995       

                 Yaşadığı Yer:   Larnaka            Medeni Durumu: -

                                                Ünvanı:   -      

1- Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
 

Benim adım Mikaella ve 23 yaşındayım, Kıbrıs Üniversitesinde öğrenciyim ve Türkoloji okuyorum.

2- Hobileriniz, fobileriniz ve sizi tanımlayacak özelliklerinizi de öğrenmek istesek?
 

Boş zamanımda Kıbrıs sorunu hakkında okuyorum ve siyasi gelişmelerle ilgileniyorum. Korkularım geleceğim hakkında ve Kıbrıs sorunu nasıl evrimleşeceği…

3- En büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek istediğiniz projeleriniz nelerdir?

İki toplumun yakınlaşması için yardımcı olan projeler yapılmasını isterim. En büyük hayalim bu.

4- Herhangi bir kişinin en favori insanı mısınız ve nedeni nedir?
 

Benim en favori insanım Neşe Yaşın. Neşe Hanım öğretmenimdir. Barışı sever ve barış için savaşır.

5- Hangi renk veya renkler sizi yansıtır?
 

Kırmızı renk beni yansıtır. Sevgi, birlik ve momentum sembolize eder.

6- Yalan söylemenin sizce uygun olduğu durumlar nelerdir? Beyaz yalan söyler mi siniz, söylerseniz ne söylersiniz?
 

Yalan söylemem aynı şeyi başkalarından da rica ederim.

7- Hayatınızda aldığınız en iyi tavsiye nedir?

Hayatımda aldığım en iyi tavsiye «mucizeye inan».

8- Ulaşamadığınız biri ile tanışıp sohbet etme imkanı’nız olsaydı bu kim olurdu? Ondan neler öğrenmek isterdiniz?

Ulaşmadığım biri ile tanışıp sohbeet etme bu Nelson Mantela, öğrenci olduğunda beri savaşçıydı. Ondan kişiliğinin sırrının ne olduğunu öğrenmek isterdim.

9- Yaşadığınız konumda, nelerin değişmesini isterdiniz?
 

Hiç bir şey değişmemi istemedim. Yaşadığım her şey beni bir insan gibi şekillendirdi.

10- Hayatta en tahammül edemediğiniz ve en çok takdir ettiğiniz şeyler nelerdir?
 

Hatatta en tahammül edemediğim adaletsizlik, ırkçılık ve en çok takdir ettiğim aşk ve adaletdir.

11- Kendinizi üç kelimeyle anlatın desem?
 

Sosyal, adil ve hevesli…

12- En son hangi sinema filmini izleyip, hangi kitabı okudunuz?
 

En son sinema filmi “Inglorious basters” izledim ve” Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti” kitabını okudum.

13- Burcunuz nedir? Sizce, burcunuzun hangi özelliklerini taşıyorsunuz?
 

Burcumu kova. Bence burcumun delilik özeklerini taşıyorum.

14- Desteklediğiniz Futbol takımı hangisidir? Tuttuğunuz takımı takip edip, maçlarını izliyor musunuz?
 

Desteklediğim futbol takımı Omonia. Maçlarını izlerim.

15- Son olarak, Kıbrıs Manşet Gazetesinde yayın hayatına haftanın 5 günü, yine ve yeniden devam eden, ”Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru” köşesi ve haftanın 2 günü yayınlanan tanıtım, röportajları hakkında ki düşüncelerinizi öğrene bilir miyiz?
 

Çok ilginçtir. Sorular basit ama aynı zamanda önemli. İyi çalışmaya devam et.

Katkılarından Dolayı; Mamülcüoğlu Pastanesi, Uğur Koyuncu Kozmetik ve Snake Off Licence'ye Teşekkürler...

Köşenin sosyal medya hesabıda açıldı işte hesap adresi;

https://www.facebook.com/ArmaganDinletenerile5Dakikada15Soru/

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