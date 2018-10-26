banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90542
ALTIN
220.990
DOLAR
5.5707
STERLİN
7.1559
EURO
6.3486
Görgü tanığı konuştu
GÖRGÜ TANIĞI KONUŞTU
Tecavüz soruşturması sürüyor
TECAVÜZ SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Tecavüzcü tutuklu yargılanacak
TECAVÜZCÜ TUTUKLU YARGILANACAK
Evinde uyuşturucu yetiştirdi
EVİNDE UYUŞTURUCU YETİŞTİRDİ
banner282
Flaş Haber
Gönyeli'ye ateş düştü
Kapat

''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''

''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''

26 Ekim 2018 Cuma 17:30
''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''

''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''

”Armağan Dinletener ile 5 Dakika’da 15 Soru” Köşesinin Bugünkü Konuğu; Mehmet Kasapoğlu

  İsim: Mehmet         Soyisim:       Kasapoğlu          Doğum Tarihi:      21.5.1989   

                    Yaşadığı Yer:   Lefkoşa             Medeni Durumu: Bekar

                                          Ünvanı:          Make Up Artist

1- Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
 

Aslen Beyarmudu doğumluyum .  ilk ve orta eğitimimi Beyarmudu ilk okulu ve ortaokulun da tamamladıktan sonra liseyi, Namık Kemal Lisesin’de okudum daha sonra DAÜ’de mesleğim ile hiç alakasi olmayan bir bölüm olan muhasebe okudum ama hayalim make up artist olmakti. Ve hayallerimin peşinden gittim.
 

2- Hobileriniz, fobileriniz ve sizi tanımlayacak özelliklerinizi de öğrenmek istesek?
 

Hobilerim arasında eğlenmek, güzel insanlar ile kaliteli vakitler geçirmek. Müzik dinlemek, yemek pişirmek, fobilerim dar ve kapalı mekanlarda kalmak.  Beni tanımlayacak en belirgin özellikler misafir ağırlamayı sevmem, işimde çok disiplinli olmam, sevdiğim insanlara kendimden daha çok değer vermek

3- En büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek istediğiniz projeleriniz nelerdir?

En büyük hayalim ihtiyaçlı kurumlar ile birlikte gelen gelirlerin o kurumlara bağışlanacağı makyaj eğitimleri düzenlemek, kadınların daha güzel ve daha mutlu görünmeleri için onlara doğru makyaj tekniklerini öğretmek. Çok büyük hayallerim yok aslında gönülden istemek yetiyor hayallerimizi gerçekleştirmek için.
 

4- Herhangi bir kişinin en favori insanı mısınız ve nedeni nedir?
 

Müşterilerim ve ailemin favori insani olduğumu düşünüyorum. Nedeni ise işimi aşk ile yapmam ve onların mutluluğunu sağlamam.

5- Hangi renk veya renkler sizi yansıtır?
 

Ben renk ayrımı yapmıyorum o gün ruh halim nasılsa o renge bürünüyorum o yüzden her renk benim rengim.

6- Yalan söylemenin sizce uygun olduğu durumlar nelerdir? Beyaz yalan söyler mi siniz, söylerseniz ne söylersiniz?
 

Yalanı sevmiyorum, hiç yalan söylemem demek bile bir yalan hepimiz yeri geldiği zaman ufak da olsa yalan söyleriz. Bunlar pembe yalanlar ama. En basiti bir yere geçtiğimiz zaman yolda trafik vardı.

7- Hayatınızda aldığınız en iyi tavsiye nedir?

Hayallerinin peşinden koş ve pes etme…
 

8- Ulaşamadığınız biri ile tanışıp sohbet etme imkanınız olsaydı bu kim olurdu? Ondan neler öğrenmek isterdiniz?
 

Seyfi Dursunoğlu namı diar HUYSUZ VIRJİN…  Hayatını ve başarılarını hep takdir ettiğim bir insan. Ondan bu kadar başarılı olup kendi içinde nasıl bu kadar güzel yaşadığını öğrenmek isterdim. Tabi ki  bir çok başarılı insanlar da var hayallerim arasında ama soru ilk sorulduğu zaman aklıma ilk onun ismi geldi.

9- Yaşadığınız konumda, nelerin değişmesini isterdiniz?
 

İnsanların başkaları için değil kendileri için yaşamalarını isterdim.

10- Hayatta en tahammül edemediğiniz ve en çok takdir ettiğiniz şeyler nelerdir?

En tahammül edemediğim şey bekletilmek ve kendimi kullanılmış hissettirilmek. İnsanların güzel işler başlamalarını takdir etmeyi seviyorum buna meslektaşlarım da dahil güzel işler başaran herkesi taktir ederim.

11- Kendinizi üç kelimeyle anlatın desem?
 

İnatçı, hırslı ve sevecen.

12- En son hangi sinema filmini izleyip, hangi kitabı okudunuz?
 

Ayla filmini izlemiştim.  Son okuduğum kitap Sır isimli bir kitaptı.

13- Burcunuz nedir? Sizce, burcunuzun hangi özelliklerini taşıyorsunuz?
 

Boğa burcuyum ve burcumun inatçılık özelliğini çok iyi taşıyorum.

14- Desteklediğiniz Futbol takımı hangisidir? Tuttuğunuz takımı takip edip, maçlarını izliyor musunuz?
 

Desteklediğim takım Fenerbahçe ama sadece destekliyorum futboldan pek anlamıyorum.

15- Son olarak, Kıbrıs Manşet Gazetesinde yayın hayatına haftanın 5 günü, yine ve yeniden devam eden, ”Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru” köşesi ve haftanın 2 günü yayınlanan tanıtım, röportajları hakkında ki düşüncelerinizi öğrene bilir miyiz?

İşinde başarılı olan insanları bir araya toplayıp, bizler hakkında bilinip bilinmeyen bir çok şeyi okurlara sunduğu için, Armağan beye çok teşekkür ediyorum.

Katkılarından Dolayı; Mamülcüoğlu Pastanesi, Uğur Koyuncu Kozmetik ve Snake Off Licence'ye Teşekkürler...

Köşenin sosyal medya hesabıda açıldı işte hesap adresi;

https://www.facebook.com/ArmaganDinletenerile5Dakikada15Soru/

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çok oturmak hasta ediyor
Çok oturmak hasta ediyor
Kaza sonrası ilk fotoğraf
Kaza sonrası ilk fotoğraf
Madonna 810 bin TL’ye eleman arıyor
Madonna 810 bin TL’ye eleman arıyor
''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''
''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''
''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''
''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''
Eşinin sevgilisiyle canlı yayında yüzleşti
Eşinin sevgilisiyle canlı yayında yüzleşti
Acun'dan flaş karar!
Acun'dan flaş karar!
Hülya Avşar'dan olay paylaşım
Hülya Avşar'dan olay paylaşım
''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''
''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''
''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''
''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim