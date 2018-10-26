''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''

”Armağan Dinletener ile 5 Dakika’da 15 Soru” Köşesinin Bugünkü Konuğu; Mehmet Kasapoğlu

İsim: Mehmet Soyisim: Kasapoğlu Doğum Tarihi: 21.5.1989

Yaşadığı Yer: Lefkoşa Medeni Durumu: Bekar

Ünvanı: Make Up Artist

1- Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?



Aslen Beyarmudu doğumluyum . ilk ve orta eğitimimi Beyarmudu ilk okulu ve ortaokulun da tamamladıktan sonra liseyi, Namık Kemal Lisesin’de okudum daha sonra DAÜ’de mesleğim ile hiç alakasi olmayan bir bölüm olan muhasebe okudum ama hayalim make up artist olmakti. Ve hayallerimin peşinden gittim.



2- Hobileriniz, fobileriniz ve sizi tanımlayacak özelliklerinizi de öğrenmek istesek?



Hobilerim arasında eğlenmek, güzel insanlar ile kaliteli vakitler geçirmek. Müzik dinlemek, yemek pişirmek, fobilerim dar ve kapalı mekanlarda kalmak. Beni tanımlayacak en belirgin özellikler misafir ağırlamayı sevmem, işimde çok disiplinli olmam, sevdiğim insanlara kendimden daha çok değer vermek

3- En büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek istediğiniz projeleriniz nelerdir?

En büyük hayalim ihtiyaçlı kurumlar ile birlikte gelen gelirlerin o kurumlara bağışlanacağı makyaj eğitimleri düzenlemek, kadınların daha güzel ve daha mutlu görünmeleri için onlara doğru makyaj tekniklerini öğretmek. Çok büyük hayallerim yok aslında gönülden istemek yetiyor hayallerimizi gerçekleştirmek için.



4- Herhangi bir kişinin en favori insanı mısınız ve nedeni nedir?



Müşterilerim ve ailemin favori insani olduğumu düşünüyorum. Nedeni ise işimi aşk ile yapmam ve onların mutluluğunu sağlamam.

5- Hangi renk veya renkler sizi yansıtır?



Ben renk ayrımı yapmıyorum o gün ruh halim nasılsa o renge bürünüyorum o yüzden her renk benim rengim.

6- Yalan söylemenin sizce uygun olduğu durumlar nelerdir? Beyaz yalan söyler mi siniz, söylerseniz ne söylersiniz?



Yalanı sevmiyorum, hiç yalan söylemem demek bile bir yalan hepimiz yeri geldiği zaman ufak da olsa yalan söyleriz. Bunlar pembe yalanlar ama. En basiti bir yere geçtiğimiz zaman yolda trafik vardı.

7- Hayatınızda aldığınız en iyi tavsiye nedir?

Hayallerinin peşinden koş ve pes etme…



8- Ulaşamadığınız biri ile tanışıp sohbet etme imkanınız olsaydı bu kim olurdu? Ondan neler öğrenmek isterdiniz?



Seyfi Dursunoğlu namı diar HUYSUZ VIRJİN… Hayatını ve başarılarını hep takdir ettiğim bir insan. Ondan bu kadar başarılı olup kendi içinde nasıl bu kadar güzel yaşadığını öğrenmek isterdim. Tabi ki bir çok başarılı insanlar da var hayallerim arasında ama soru ilk sorulduğu zaman aklıma ilk onun ismi geldi.

9- Yaşadığınız konumda, nelerin değişmesini isterdiniz?



İnsanların başkaları için değil kendileri için yaşamalarını isterdim.

10- Hayatta en tahammül edemediğiniz ve en çok takdir ettiğiniz şeyler nelerdir?

En tahammül edemediğim şey bekletilmek ve kendimi kullanılmış hissettirilmek. İnsanların güzel işler başlamalarını takdir etmeyi seviyorum buna meslektaşlarım da dahil güzel işler başaran herkesi taktir ederim.

11- Kendinizi üç kelimeyle anlatın desem?



İnatçı, hırslı ve sevecen.

12- En son hangi sinema filmini izleyip, hangi kitabı okudunuz?



Ayla filmini izlemiştim. Son okuduğum kitap Sır isimli bir kitaptı.

13- Burcunuz nedir? Sizce, burcunuzun hangi özelliklerini taşıyorsunuz?



Boğa burcuyum ve burcumun inatçılık özelliğini çok iyi taşıyorum.

14- Desteklediğiniz Futbol takımı hangisidir? Tuttuğunuz takımı takip edip, maçlarını izliyor musunuz?



Desteklediğim takım Fenerbahçe ama sadece destekliyorum futboldan pek anlamıyorum.

15- Son olarak, Kıbrıs Manşet Gazetesinde yayın hayatına haftanın 5 günü, yine ve yeniden devam eden, ”Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru” köşesi ve haftanın 2 günü yayınlanan tanıtım, röportajları hakkında ki düşüncelerinizi öğrene bilir miyiz?

İşinde başarılı olan insanları bir araya toplayıp, bizler hakkında bilinip bilinmeyen bir çok şeyi okurlara sunduğu için, Armağan beye çok teşekkür ediyorum.

Katkılarından Dolayı; Mamülcüoğlu Pastanesi, Uğur Koyuncu Kozmetik ve Snake Off Licence'ye Teşekkürler...

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