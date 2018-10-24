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''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''

''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''

24 Ekim 2018 Çarşamba 16:51
''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''

''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''

”Armağan Dinletener ile 5 Dakika’da 15 Soru” Köşesinin Bugünkü Konuğu; Sıtkıye Sevgüm

  İsim:    Sıtkıye           Soyisim:       Sevgüm       Doğum Tarihi: 02.03.1990         

               Yaşadığı Yer:      Girne         Medeni Durumu: Nişanlı

         Ünvanı:   Turizimci & Grafiker & Öğrenci Dövme Sanatçısı        

1- Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

Lefkoşa / Köşklü Çiftlik doğumluyum. Emekli polis müfettişi ve ev hanımı bir annenin ilk kızlarıyım. Benden 5 yaş küçük bir kız kardeşim var. 4 kişilik çekirdek ailesi ile kendi halinde yaşayan yeniliklere açık bir kişiliğe sahibim.

2- Hobileriniz, fobileriniz ve sizi tanımlayacak özelliklerinizi de öğrenmek istesek?

Kitap okumak, resim çizmek, fotoğraf çekmek, el isleri ile uğraşmak...

Fobim yok.  

3- En büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek istediğiniz projeleriniz nelerdir?

En büyük hayalim kendime ait hayvan dostlarımız için bir ev açmak. Sokakta yaşayan dostlarımızı kendi gözetiminde sevgi ile güvende tutmak. Bir diğer hayalim ise küçük minik art kafe sahibi olmak. Dilediğimce kendi yemeklerimi pişirip insanlara tattırmak. Nişanlım dövme sanatçısı. Bu kafede hem resimler yapılsın hem dövme sanatı için ayrı bir yer olsun.

4- Herhangi bir kişinin en favori insanı mısınız ve nedeni nedir?

Kimsenin favori insani olduğumu düşünmüyorum.  Olmakta istemezdim açıkçası.  Her birey kendine özgündür.  Her bireyin kendine ait kişiliği özellikleri yeteneği vardır.

5- Hangi renk veya renkler sizi yansıtır?

Siyah. Siyah rengini başka bir renk ile değiştirmek pekte mümkün değildir.  

6- Yalan söylemenin sizce uygun olduğu durumlar nelerdir? Beyaz yalan söyler mi siniz, söylerseniz ne söylersiniz?

Bir insan ancak çıkar yolu olmadığı zaman yalan söyler.  Doğru yalandan daha fazla kötü şeylere sebep olacaksa eğer söylenir. Ben doğru taraftariyim. Hatta o kadar ki maalesef bazen karşımdaki insanları kırabiliyorum.
 

7- Hayatınızda aldığınız en iyi tavsiye nedir?

Aslına bakarsanız pekte tavsiyelerle hareket eden bir insan değilim.  Genelde kendi doğrularım vardır. Bunlar doğrultusunda fikir belki alırım ama yine kendi bildiğimi yaparım

8- Ulaşamadığınız biri ile tanışıp sohbet etme imkanı’nız olsaydı bu kim olurdu? Ondan neler öğrenmek isterdiniz?

Sohbet edip dövme sanatı hakkında öğrenmek istediğim çok şey olan bir sürü insan var.

9- Yaşadığınız konumda, nelerin değişmesini isterdiniz?

Önceleri oyunculuk yapıyordum fakat binin üzerinden hayatımı geçindiremeyeceğimi gördüğüm için maalesef şu anda masa başı bir işte çalışıyorum. Çalışıyor olduğum içinde ekstra bir şeye pek vaktim kalmıyor. 

10- Hayatta en tahammül edemediğiniz ve en çok takdir ettiğiniz şeyler nelerdir?

Hayvanlara kötü davranılması!

Yardım sever insanları takdir ederim.

11- Kendinizi üç kelimeyle anlatın desem?

Siyah, beyaz ve gök kuşağı.

12- En son hangi sinema filmini izleyip, hangi kitabı okudunuz?

Aslına bakarsanız en son ne zaman sinemaya gidebildim hatırlamıyorum.  Dövme stüdyosu açmakla uğraşıyorduk bir kaç aydır.  Bundan dolayı pekte zaman olmadı.

Son okuduğum kitap, Mark Manson “ustalık gerektiren kafaya takmama sanatı.”

13- Burcunuz nedir? Sizce, burcunuzun hangi özelliklerini taşıyorsunuz?

Balık.  Aşırı duygusalım.  Tam romantik komedi + dram tarzında bir hayatım var. Tüm özelliklerini taşıyorum.  Yaratıcılık duygusallık kıskançlık alınma hayalperest gibi…

14- Desteklediğiniz Futbol takımı hangisidir? Tuttuğunuz takımı takip edip, maçlarını izliyor musunuz?

Takım tutmuyorum ama sorulursa, Beşiktaşlıyım…

15- Son olarak, Kıbrıs Manşet Gazetesinde yayın hayatına haftanın 5 günü, yine ve yeniden devam eden, ”Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru” köşesi ve haftanın 2 günü yayınlanan tanıtım, röportajları hakkında ki düşüncelerinizi öğrene bilir miyiz?

Öncelikle Armağan arkadaşıma bana, bu köşesinde yer verdiği için çok teşekkür ederim. Bu gibi girişimlerin, insanlarla iletişimin olması güzel. Birilerinin insanlara kendilerini ifade etme, anlat şansı vermesi çok güzel.

Katkılarından Dolayı; Mamülcüoğlu Pastanesi, Uğur Koyuncu Kozmetik ve Snake Off Licence'ye Teşekkürler...

Köşenin sosyal medya hesabıda açıldı işte hesap adresi;

https://www.facebook.com/ArmaganDinletenerile5Dakikada15Soru/

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