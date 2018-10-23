''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''

”Armağan Dinletener ile 5 Dakika’da 15 Soru” Köşesinin Bugünkü Konuğu; Yeşim Aksoy

İsim: Yeşim Soyisim: Üstün Aksoy Doğum Tarihi: 03.10.1984

Yaşadığı Yer: Lefkoşa Medeni Durumu: Evli

Ünvanı: YDÜ. Meslek Yüksek Okulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölüm Başkanı.





1- Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?



34 yaşındayım. Evli ve bir çocuk annesiyim. Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölüm Başkanıyım. Lisansımı ilk olarak İngilizce öğretmenliği ardından Beauty Therapy üzerine tamamladım. Yüksek lisansımı İngilizce Öğretmenliği üzerine yaptım. Doktora eğitimimi ise Eğitim Bilimleri üzerine tamamlayıp doktor ünvanını almaya hak kazandım. Güzellik uzmanlığı mesleği sistemli bir eğitimle kazanılmış özel bilgi ve becerilere dayalıdır. Bu nedenle insanlara bu mesleğin eğitimdeki önemini ve yerini vurgulayıp onların farkındalıklarını artırmak adına dünyanın birçok yerinde düzenlenen eğitim ile ilgili konferenslarına katılıp saç bakımı ve güzellik eğitimi üzerine bildiriler sundum. Ayrıca dünya dergilerinden biri olan SSCI (Social Science Index Citation) da saç bakımı ve güzellik eğitimine yönelik makalelerim yayınlandı.

2- Hobileriniz, fobileriniz ve sizi tanımlayacak özelliklerinizi de öğrenmek istesek?



Eşim ve çocuğum ile birlikte dünyanın farklı şehirlerini ziyaret etmeyi seviyorum.

Herhangi bir fobim yoktur. Bunun dışında sağlığımı korumak için spor yapıyorum. Yoğunluktan uzaklaşmak ve ruhumu dinlendirmek için piyano çalıyorum. Ayrıca küçüklüğümden beri folklör oynuyorum.

3- En büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek istediğiniz projeleriniz nelerdir?



En büyük hayalim olan doktora eğitimimi kısa bir süre önce tamamladım. Şimdi sırada doktora eğitiminin üstü var sırasıyla Yardımcı Doç., Doç. ve Prof. (Tabii ömrümüz yeterse.)

Gerçekleştirmek istediğim projeler arasında saç bakımı ve güzellik hizmetleri önlisans bölümünü YÖK ve YÖDAK onaylı 4 yıllık lisans bölümünü olarak da açmak istiyorum. Çünkü Türkiyedeki üniversiteler de saç bakımı ve güzellik hizmetleri 4 yıllık lisans bölümü öğretmen yetersizliğinden kapatıldı. Bu alanda KKTC’de bir ilk olmak istiyorum.

Ayrıca mesleki teknik eğitime ve saç bakımı ve güzellik eğitimine yönelik bir kitap yazmak gerçekleştirmek istediğim projeler arasında yer alıyor.

William Russell’ın en sevdiğim sözlerinden birini sizlerle paylaşmak istiyorum. ‘‘En büyük işler, büyük hayaller kurma özelliği olan insanlarca başarılmıştır.’’

4- Herhangi bir kişinin en favori insanı mısınız ve nedeni nedir?



Şu an bulunduğum mevkiden ve bu alanda gerçekleştirmiş olduğum projelerden dolayı meslektaşlarımın bana saygı ve sevgi duyduğunu düşünüyorum. Başarılarınızın takdir edilmesi güzel bir duygu.

5- Hangi renk veya renkler sizi yansıtır?



Bundan 2 yıl önce bu soruyu sormuştunuz pembe ve kırmızı demiştim.Yılların geçmesiyle ve olgunlaşmayla birlikte artık siyah rengi beni yansıtıyor. Siyah renginin renkler arasında en asili olduğunu düşünüyorum.

6- Yalan söylemenin sizce uygun olduğu durumlar nelerdir? Beyaz yalan söyler mi siniz, söylerseniz ne söylersiniz?



Her zaman savunduğum bir şey vardır dürüstlük en büyük erdemdir.

7- Hayatınızda aldığınız en iyi tavsiye nedir?



Güzel ve kaliteli bir yaşam sürdürebilmem adına sürekli ailem bana tavsiyelerde bulunur. Bu seferde ben sizlere hayatınız ile ilgili bir tavsiye vermek istiyorum; ‘‘İnsanın en büyük serveti kötü zamanlarında seni yalnız bırakmayan dostların ve en büyük hatalarında bile yanında olan ailendir.’’

8- Ulaşamadığınız biri ile tanışıp sohbet etme imkanı’nız olsaydı bu kim olurdu? Ondan neler öğrenmek isterdiniz?



Dünyada eğitim bilimleri alanına katkı koymuş değerli profösörlerle tanışmak isterdim. Onlardan bu alanda daha fazla bilgiler alıp kendimi daha da geliştirmek isterdim.



9- Yaşadığınız konumda, nelerin değişmesini isterdiniz?



Şu an yaşadığım konumdan çok mutluyum. Bu yüzden hiçbir şeyi değişmek istemiyorum. Bence insanlar başlarından geçen olaylara daha ılımlı yaklaşarak daha olumlu düşünürlerse yaşadıkları konumda bir şey değiştirme ihtiyacı duymazlar.

10- Hayatta en tahammül edemediğiniz ve en çok takdir ettiğiniz şeyler nelerdir?



Hayatta en tahammül edemediğim şey insanların yaptıkları işlerde meslektaşları ile bir yarış içinde olmaları. En çok takdir ettiğim şey ise mütevazilik. Tom Robbins’in bir sözünü sizinle paylaşmak istiyorum; ‘‘Mütevazi olan insanları asla enayi yerine koymayın, sesleri çıkmıyorsa kalitelerindendir.’’

11- Kendinizi üç kelimeyle anlatın desem?



Bakım, hırs, özgüven.



12- En son hangi sinema filmini izleyip, hangi kitabı okudunuz?



En son ‘İnanılmaz Aile 2’ filmini izledim ve Nilgün Bodur’un ‘Sen Gittin Ya Ben Çok Güzelleştim’ kitabını okudum.



13- Burcunuz nedir? Sizce, burcunuzun hangi özelliklerini taşıyorsunuz?



Terazi burcuyum. Burcumun taşıdığım özelliklerini sıralayacak olursam:

Güzellik anlayışı çok gelişkin olan terazi burcu kadınının kendine has bir tarzı vardır. Modayı takip etmekten ziyade kendine yakışanı kullanmayı tercih eder.

Terazi burcu kadını neşeli, hassas ve duygusaldır. Olayları kendi duygularına göre yorumlar. Önemli olan kendisinin ne hissettiğidir. Bu nedenle doğru bildiğini uygulamaktan çekinmez. Özgürlüğüne düşkün olan terazi kadını kısıtlanmaktan hoşlanmaz.



14- Desteklediğiniz Futbol takımı hangisidir? Tuttuğunuz takımı takip edip, maçlarını izliyor musunuz?



Galatasaray. Vakit buldukça takımımı takip edip maçlarını izliyorum.

15- Son olarak, Kıbrıs Manşet Gazetesinde yayın hayatına haftanın 5 günü, yine ve yeniden devam eden, ”Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru” köşesi ve haftanın 2 günü yayınlanan tanıtım, röportajları hakkında ki düşüncelerinizi öğrene bilir miyiz?



Kıbrıs Manşet Gazetesi ülkemizde gelişen son olayları hızlı bir şekilde okuyucusuna aktaran ve güvenilir bir gazete olmasının yanısıra, yayın hayatına haftanın 5 günü, yine ve yeniden devam eden ‘‘Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 soru’’ köşesi okuyucusunu haftanın 5 günü iş dünyasında ve sosyal hayatında başarılı kişilerle buluşturup onların düşüncelerini ve hayata bakış açılarını öğrenmesini sağlıyor.

Son olarak Armağan Dinletener’e bu hafta bana köşesinde yer ayırdığı için teşekkür ederim.

Katkılarından Dolayı; Mamülcüoğlu Pastanesi, Uğur Koyuncu Kozmetik ve Snake Off Licence'ye Teşekkürler...

Köşenin sosyal medya hesabıda açıldı işte hesap adresi;

https://www.facebook.com/ArmaganDinletenerile5Dakikada15Soru/