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''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''

''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''

18 Ekim 2018 Perşembe 12:38
''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''

''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''

”Armağan Dinletener ile 5 Dakika’da 15 Soru” Köşesinin Bugünkü Konuğu; Sevda Yıldırım

İsim: Sevda       Soyisim: Yıldırım       Doğum Tarihi: 01.07.1984     

     Yaşadığı Yer: Lapta            Medeni Durumu: Bekar

                         Ünvanı: Dans Eğitmeni     

1- Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

Aslen Trabzonluyum. Kıbrıs’ta doğup, büyüdüm. Ailem ile burada yaşıyorum.

2- Hobileriniz, fobileriniz ve sizi tanımlayacak özelliklerinizi de öğrenmek istesek?

En büyük hobim Dans etmektir. Beni, Ailem ve Dans tanımlar. En büyük fobim ise, sevdiklerimi kaybetmektir.

3- En büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek istediğiniz projeleriniz nelerdir?

Kendime ait bir Dans Studyosu açmak.

4- Herhangi bir kişinin en favori insanı mısınız ve nedeni nedir?

Evet. Olduğum gibi biriyim ve bu yüzden çok seviliyorum.

5- Hangi renk veya renkler sizi yansıtır?

Siyah, mavi ve kırmızı.

6- Yalan söylemenin sizce uygun olduğu durumlar nelerdir? Beyaz yalan söyler mi siniz, söylerseniz ne söylersiniz?

Beyaz yalan çok söylerim. Karşı tarafı mutlu edebilecek her türlü beyaz yalanı, durum ne gerektiriyorsa onu yaparak söylerim.

7- Hayatınızda aldığınız en iyi tavsiye nedir?

Bu kadar çok iyi niyetli olmam.

8- Ulaşamadığınız biri ile tanışıp sohbet etme imkanı’nız olsaydı bu kim olurdu? Ondan neler öğrenmek isterdiniz?

Eğer ulaşmak istersem, ulaşabilirim ve öğrenmek istediğim her şeyi öğrenebilirim.

9- Yaşadığınız konumda, nelerin değişmesini isterdiniz?

Arkadaş çevremin.

10- Hayatta en tahammül edemediğiniz ve en çok takdir ettiğiniz şeyler nelerdir?

Yalan ve haksızlık.

11- Kendinizi üç kelimeyle anlatın desem?

Delidolu, güzel ve iyimser.

12- En son hangi sinema filmini izleyip, hangi kitabı okudunuz?

Mutlu olma sanatı isminde ki kitabı okudum. Ve herkese tavsiye ederim.

13- Burcunuz nedir? Sizce, burcunuzun hangi özelliklerini taşıyorsunuz?

Yengeç. Evet sonuna kadar taşıyorum…

14- Desteklediğiniz Futbol takımı hangisidir? Tuttuğunuz takımı takip edip, maçlarını izliyor musunuz?

Trabzonspor. Evet takip ediyorum.

15- Son olarak, Kıbrıs Manşet Gazetesinde yayın hayatına haftanın 5 günü, yine ve yeniden devam eden, ”Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru” köşesi ve haftanın 2 günü yayınlanan tanıtım, röportajları hakkında ki düşüncelerinizi öğrene bilir miyiz?

Samimi, içten olması gerektiği gibi.

Katkılarından Dolayı; Mamülcüoğlu Pastanesi, Uğur Koyuncu Kozmetik ve Snake Off Licence'ye Teşekkürler...

Köşenin sosyal medya hesabıda açıldı işte hesap adresi;

https://www.facebook.com/ArmaganDinletenerile5Dakikada15Soru/

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