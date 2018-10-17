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''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''

''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''

17 Ekim 2018 Çarşamba 13:22
''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''

''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''

”Armağan Dinletener ile 5 Dakika’da 15 Soru” Köşesinin Bugünkü Konuğu; Hatice Sönmez 

     İsim:  Hatice              Soyisim:   Sönmez              Doğum Tarihi:    10.11.1992

                   Yaşadığı Yer:  Güzelyurt             Medeni Durumu:  Bekar

                                           Ünvanı:    Öğretmen     

1- Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

10 Kasım 1992 Güzelyurt doğumluyum. Lise eğitimimi tamamladıktan sonra iki buçuk yıl Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik bölümü okudum ancak daha sonra Lefke Avrupa Üniversitesine yatay geçiş yaparak Öğretmenlik bölümünden mezun oldum. Geçen yıl sözleşmeli öğretmen olarak Lapta İlkokulu'nda çalıştım. Önümüzdeki zamanda da RPD alanında master yapmayı hedefliyorum.

2- Hobileriniz, fobileriniz ve sizi tanımlayacak özelliklerinizi de öğrenmek istesek?

En bağlı olduğum hobim spor. İlkokul yıllarımdan beri çeşitli sporlar yaptım fakat 4 yıldır fitness sporu benim için bir tutku oldu. Bir dönem tiyatro oynadım ama ilerletmedim. Bunun yanında Psikolojik kitaplar okumayı, tatlı yapmayı çok seviyorum.

Fobi olarak insanların hayal kırıklığına uğratması derdim ama onada alıştım.

Beni tanımlayacak özellikler inançlı, sırdaş, açık sözlü, çocukları ve hayvanları seven, sevdiği insanlar için her şeyi yapabilen ve pozitif olmamdır.

3- En büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek istediğiniz projeleriniz nelerdir?

En büyük hayalim Okul Öncesi Eğitim merkezi açmak. Gerçekleştirmek istediğim ise eğitime devam edip ileride daha iyi yerlere gelebilmek.

 4- Herhangi bir kişinin en favori insanı mısınız ve nedeni nedir?

Favori insan desem mi bilmiyorum ama bazı yönlerimin takdir edildiğini duyuyorum. Mesela iyi bir dinleyici, güvenilir, mantıklı, çocukları çok seven bir insan olmam.

5- Hangi renk veya renkler sizi yansıtır?

Mavi ve kırmızı.

6- Yalan söylemenin sizce uygun olduğu durumlar nelerdir? Beyaz yalan söyler mi siniz, söylerseniz ne söylersiniz?

Bence yalan söylemenin uygun olduğu tek durum küs iki insanın istediği barışmada olabilir. Her insan yalan söyler önemli olan zarar verecek, üzecek boyutta olmamasıdır. Sanırım uzun süre yalan söylemedim, hatırlamıyorum.

7- Hayatınızda aldığınız en iyi tavsiye nedir?

En iyi tavsiye, kötüye kötülükle karşılık vermemek ve inandığım yolda yürümek. Öylede yapıyorum zaten.

8- Ulaşamadığınız biri ile tanışıp sohbet etme imkanı’nız olsaydı bu kim olurdu? Ondan neler öğrenmek isterdiniz?

İnançlı biriyim. Bu soruda tek aklıma gelen Peygamberimizdir. Gerisini anlatmama gerek yok sanırım.
 

9- Yaşadığınız konumda, nelerin değişmesini isterdiniz?

Var olan ve değişmeyen sistemi gördükçe her şeyin değişmesini istiyorum. En başta eğitime ve sağlığa önem verilmiyor.

10- Hayatta en tahammül edemediğiniz ve en çok takdir ettiğiniz şeyler nelerdir?

Tahammül edemediğim şey haksızlık ve ön yargı. Takdir ettiğim ise emeğiyle helal para kazanan ve hakkını arayan insanlardır.

11- Kendinizi üç kelimeyle anlatın desem?

3 kelimeyle ben; dıştan mesafeli ancak yakınlarına karşı samimi, yardım sever ve tutkulu.

12- En son hangi sinema filmini izleyip, hangi kitabı okudunuz?

En son izlediğim film ‘’A Beautiful Mind’’.

Son okuduğum kitap ise ‘’Bir Psikiyatristin Gizli Defteri’’. Psikoloji alanını sevenler için çok güzel bir film ve kitap.

13- Burcunuz nedir? Sizce, burcunuzun hangi özelliklerini taşıyorsunuz?

Akrep burcuyum. Akrep kadının bütün özelliklerini taşıyorum ancak sinsi ve çapkın olması hariç.
 

14- Desteklediğiniz Futbol takımı hangisidir? Tuttuğunuz takımı takip edip, maçlarını izliyor musunuz?
 

Galatasaraylıyım. Heyecanlı bir maç olacaksa takip edip izliyorum.

15- Son olarak, Kıbrıs Manşet Gazetesinde yayın hayatına haftanın 5 günü, yine ve yeniden devam eden, ”Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru” köşesi ve haftanın 2 günü yayınlanan tanıtım, röportajları hakkında ki düşüncelerinizi öğrene bilir miyiz?

Bence güzel ve eğlenceli oldu. Sorular insanın kendini ve isteklerini tanımasına yardımcı oluyor. Köşenizde bana da yer verdiğiniz için teşekkür ederim.

Katkılarından Dolayı; Mamülcüoğlu Pastanesi, Uğur Koyuncu Kozmetik ve Snake Off Licence'ye Teşekkürler...

Köşenin sosyal medya hesabıda açıldı işte hesap adresi;

https://www.facebook.com/ArmaganDinletenerile5Dakikada15Soru/

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