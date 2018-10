''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''

”Armağan Dinletener ile 5 Dakika’da 15 Soru” Köşesinin Bugünkü Konuğu; Selen Özdalili

İsim: Selen Soyisim: Özdalili Doğum Tarihi: 15.08.1992

Yaşadığı Yer: Lefkoşa Medeni Durumu: Bekar

Ünvanı: Akademisyen

1- Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?



Manchester’da Dijital Medya ve İletişim bölümünden mezun olduktan sonra, Kıbrıs’a geri dönüp Pazarlama üzerine Master yaptım. Şu anda özel bir Üniversite’de Uluslararası Öğrenci Ofisi’nde çalışıyorum ve yine aynı Üniversite’nin Pazarlama bölümünde ders veriyorum. Ayrıca İnovasyon ve Bilgi Yönetimi bölümü doktora öğrencisiyim. Hayatım boyunca birçok alanda sosyal aktivitelerle uğraştım. Sanata ve spora olan ilgim gün geçtikçe artmaktadır.

2- Hobileriniz, fobileriniz ve sizi tanımlayacak özelliklerinizi de öğrenmek istesek?



Benim için sosyal bir aktivite olarak başlayıp tutkuya dönüşen en büyük hobilerimin arasında dans yer alıyor. İki yıldan fazladır, ST Dance Centre’da ileri seviyede latin dans eğitimi alıyorum. Dans ederken hiçbir şey düşünmüyorum, sadece müziğe odaklanıyorum. Bu yüzden dans ederken kendimi özgür hissediyorum. Bana göre, aynı anda hem piskoloji hem de fizyolojiye etki eden tek aktivite danstır. Müziksiz bir hayat düşünemiyorum. Şarkı söylemeyi de çok seviyorum. İlkokuldan lise sona kadar hem okul içi hem de film ve sanat derneklerinde tiyatrolarda oynadım ve sunuculuk yaptım. Kalabalık önünde konuşmaktan ve insanlarla iletişim halinde olmaktan keyif alıyorum. Geçmiş yıllardan beridir bisiklet sporu ile uğraşıyorum. Yıllar önce yarışlara katılıyordum. Ancak şu anda sadece hobi olarak sürdürmekteyim. Ayrıca uzun yıllar boyunca Hentbol oynadım, ilk fırsatta devam etmeyi düşünüyorum. Alışveriş yapmayı, ailem ve arkadaşlarımla vakit geçirmeyi çok seviyorum. Düzenli olarak spor salonuna gitmek de hobilerim arasında yer alıyor. Fobilerime örnek verecek olursak tek birşey söyleyebilirim. Her türlü böcekten korkuyorum.

3- En büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek istediğiniz projeleriniz nelerdir?



Bir insanın çok isteyip, çabalayarak tüm hayallere ulaşabileceğine inananıyorum. Hayatta imkansız diye birşey yoktur, tüm limitleri siz belirlersiniz. Bende size hayallerimden birkaçını örnek verecek olursam; Çocukluğumda yaşıtlarım çizgi film seyrederken ben, yeşilçam filmleri izlerdim ve hep dizi oyuncusu olma hayalleri kurardım. Bu alanda yetenekli olduğumu düşünüyorum. İlerde bu konuda bir deneyim edinmeyi isterim.

Bir diğeri ise; Akademik kariyerimde kendi uzmanlık alanımla ilgili yayın yapıyorum ancak kişisel olarak hobim olan sağlık ve doğru beslenme ile alakalı insanlara yararlı olacak bir kitap yazmak her daim gerçekleştirmek istediğim projeler arasında yer alıyor.

4- Herhangi bir kişinin en favori insanı mısınız ve nedeni nedir?



Bu soruyu annem ve babam olarak yanıtlamak istiyorum çünkü hayatta karşılıksız ve en gerçek sevginin bu olduğuna inanıyorum.

5- Hangi renk veya renkler sizi yansıtır?



Genel olarak tüm renkleri severim. Ancak, beyaz rengin beni yansıttığını düşünüyorum çünkü normal hayatımda temiz, titiz ve düzenli bir insanım. Karakter olarak dürüst ve vicdani duygusu yüksek bir kişiliğim var. Tüm bu özelliklerin beyaz rengi simgelediğine inanıyorum.

6- Yalan söylemenin sizce uygun olduğu durumlar nelerdir? Beyaz yalan söyler mi siniz, söylerseniz ne söylersiniz?



Yalan söylemenin hiçbir gerekçesi olamaz. Söylemeyi de söyleyeni de sevmem.

7- Hayatınızda aldığınız en iyi tavsiye nedir?



Hayatta herşeyin bir çözümü var.

8- Ulaşamadığınız biri ile tanışıp sohbet etme imkanınız olsaydı bu kim olurdu? Ondan neler öğrenmek isterdiniz?



Mambo kralı olarak bilinen, Eddie Torres ile tanışmayı ve ondan dans eğitimi almayı çok isterdim.

9- Yaşadığınız konumda, nelerin değişmesini isterdiniz?



Hak, hukuk ve adaletin olduğu, sistemin olduğu, trafik sorunun olmadığı, insanların eski günlerdeki gibi kapı ve pencereleri açıp uyuyabildiği, barış ve huzur dolu bir Kıbrıs.

10-Hayatta en tahammül edemediğiniz ve en çok takdir ettiğiniz şeyler nelerdir?



Bencil ve vicdansız insanlara asla tahammül edemem. En çok takdire laik gördüğüm ise üretken, girişken ve kendine zaman ayırmasını bilen insanlardır.

11- Kendinizi üç kelimeyle anlatın desem?



Mükemmelliyetçi, enerjik ve hırslı.

12- En son hangi sinema filmini izleyip, hangi kitabı okudunuz?



En son izlediğim film Star Wars: The Last Jedi’dır. En son okuduğum kitap ise Halid Ziya Uşaklıgil’in en önemli eserlerinden biri olan Aşk-ı Memnu’dur. Her tarzda kitap okumaya çalışıyorum ancak roman ve psikoloji kitapları daha çok ilgimi çekiyor.

13- Burcunuz nedir? Sizce, burcunuzun hangi özelliklerini taşıyorsunuz?



Aslan burcuyum. Burçlara çok inanan biri değilim ancak burcumun özelliklerini okuduğumda evet işte tam da beni anlatıyor diyorum. Örneğin; Enerjik aslan burcu son derece sadık, azimli, canlı hareketleri ve sıcak kalpliliği ile bilinir. Dürüstlük aslan burcu kadını için son derece önemlidir. Değişik insanlarla tanışmaktan ve dostluk kurmaktan fazlasıyla zevk alır. Fakat dostluk kurduğu insanları özenle seçmeye gayret eder. Mükemmelliyetçidir, herşeyin en iyisi olsun ister ve farklı görünmeyi sever. Yapmacık olmaktan hoşlanmaz, içinden nasıl geliyorsa öyle davranır. Ayrıca, bağımsızlığına düşkündür ve kısıtlanmaktan hoşlanmaz. Bulunduğu grup içerisinde yönetmeyi sever. Kendine fazlasıyla güvenir ve gururludur. Çalışmaktan büyük keyif alır. Canlı, enerjik ve neşelidir.

14- Desteklediğiniz Futbol takımı hangisidir? Tuttuğunuz takımı takip edip, maçlarını izliyor musunuz?



Babamın Beşiktaş takımını desteklemesine rağmen ben Galatasaray takımını tutuyorum. Futbola çok aşırı bir ilgim yok ancak önemli maçları bazen takip ediyorum.

15- Son olarak, Kıbrıs Manşet Gazetesinde yayın hayatına haftanın 5 günü, yine ve yeniden devam eden, ”Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru” köşesi ve haftanın 2 günü yayınlanan tanıtım, röportajları hakkında ki düşüncelerinizi öğrene bilir miyiz?



Kıbrıs’ta yaşayan ve farklı alanlarda yeteneklere sahip olan insanların bu röportajlar aracılığıyla tanıtılması bence çok güzel ve ülkemizde bulunan gençlere de örnek olma açısından çok yararlı diye düşünüyorum. Ben de bunun bir parçası olmaktan büyük mutluluk duydum. Soruları keyifle ve tüm samimiyetimle cevapladım. Umarım okuyucular da en az benim kadar keyif alır. Armağan Dinletener’e çok teşekkür ederiyorum.

