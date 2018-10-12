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''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''

''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''

12 Ekim 2018 Cuma 12:21
''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''

''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''

”Armağan Dinletener ile 5 Dakika’da 15 Soru” Köşesinin Bugünkü Konuğu; Seren Uğur

    İsim:  Seren    Soyisim: Uğur        Doğum Tarihi: 17.07.1992         

               Yaşadığı Yer:  Girne  Medeni Durumu:  Bekar

                Ünvanı: Uzman Psikolog (Çocuk Ve Ergen)  

1- Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

1992 Kıbrıs doğumluyum.  Yakın Doğu Üniversitesinde Psikoloji bölümünü bitirdim daha sonra Doğu Akdeniz Üniversitesinde Yüksek Lisans yaptım. 2016' dan beri Girne Artı Eğitim Merkezinde Part Time olarak Çocuk psikoloğu olarak işliyorum. 2017 Yılında Girne Üniversitesinde  yine Part-Time olarak Öğretim Görevlisi olarak çalıştım aynı zamandada Özel' de psikoloğum. Şuanda Girne Amerikan Üniversitesinde Akademisyenim.  Aynı zamanda da gelecek dönem Doktoraya başlamayı düşünüyorum.

2- Hobileriniz, fobileriniz ve sizi tanımlayacak özelliklerinizide öğrenmek istesek?

En büyük hobim tiyatro! Küçük yaştan itibaren tiyatroya aşığım ve aynı zamanda da yıllarca tiyatro yaptım. Bunun haricinde orta ikiye giderken Fırat Derat' tan gitar dersi aldım yaklaşık 4 yıl kadar fakat şuanda aktif olarak gitar çalmıyorum. Kedilerden çok korkarım. Birde sevdiklerimi kaybetmekten...
Beni tanımlayacak özelliklerim çok duygusal ve sıcakkanlı olmam.

3- En büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek istediğiniz projeleriniz nelerdir?

Küçük yaşlardan itibaren en büyük hayalim oyuncu olmaktı ve Kemal Sunal ile aynı filmde rol almak, fakat bu hayalimi bazı sebeplerden dolayı gerçekleştiremedim. Psikolojiyi bitirdikten sonraki hayallerim ise K.K.T.C ' de psikoloji alanında birçok farkındalık yaratmak ve insanları Psikologların ''deli doktoru, falcı, büyücü’' olmadıklarını her insanın ruhsal yönden destek alabileceğini insanlara aşılamak. Çünkü maalesef ülkemizde psikologlara çok  kötü yönde bakılıyor ve hatta dalga konusu bile olabiliyor. Bunun dışındaki hayalim mesleğimde çok daha iyi yerlere gelebilmek...

4- Herhangi bir kişinin en favori insanımısınız ve nedeni nedir?

Herhangi bir insanın favori bir insanımıyım bilmiyorum yani eğer öyleysem de kendisi bunu dile getirmemiştir. Ama eğer öyleysem nedeni benim saf, yardımsever, sempatik ve halden anlayan biri olduğum için olabilir...

5- Hangi renk veya renkler sizi yansıtır?

Mavi, Siyah ve Kırmızı.

6- Yalan söylemenin sizce uygun olduğu durumlar nelerdir? Beyaz yalan söylermisiniz, söylerseniz ne söylersiniz?

Yalan söylemenin  uygun olduğu bir durum yok bence ama her insan mutlaka yalan söyler. Bununda nedeni; ya çaresizlik ya da korkudur. Benimde beyaz yalan söylediğim zamanlar oldu tabi. Mesela erkek arkadaşıma veya bir arkadaşıma herhangi bir sürpriz yapacağım zamanlar vb.

7- Hayatınızda aldığınız en iyi tavsiye nedir?

‘’Önce Kendini Düşün.’’ (Pek uyguladığım söylenilmez.)

8- Ulaşamadığınız biri ile tanışıp sohbet etme imkanınız olsaydı bu kim olurdu? Ondan neler öğrenmek isterdiniz?

Kesinlikle bu Kemal Sunal olurdu... Eğer yaşasaydı belki bir şekilde ulaşabilirdim. Tabi daha birçok isim var aklımda ama benim idolüm o. Tiyatro aşkım onun filmleri ile başladı  ondan hayata dair ve tabi oyunculuğa dair birçok  şey öğrenebileceğimden emindim.  Nur içinde yatsın...

9- Yaşadığınız konumda, nelerin değişmesini isterdiniz?

Tek kelime ile SİSTEMİN.  Sistemin olmadığı  yerde bence hiçbir hak yerini bulmuyor ve ülkede en büyük sorunlardan biride bu bence.

10- Hayattaentahammüledemediğinizveençoktakdirettiğinizşeylernelerdir?

Tahammül edemediğim  şey TORPİL ! Takdir ettiğim şey ise 0’dan başlayarak kendi azmi ve çabası ile mükemmel yerlere gelen insanlar.
 

11- Kendinizi üç kelimeyle anlatın desem?

Duygusal, Alıngan ve Sadık.

12- En son hangi sinema filmini izleyip, hangi kitabı okudunuz?

Pembe Fili Düşünme  kitabını okudum.  En son ''Ayla'' sinema filmini izledim.

13- Burcunuz nedir? Sizce, burcunuzun hangi özelliklerini taşıyorsunuz?

Yengeç burcuyum ve tüm özelliklerini taşıyorum. Aşırı duygusal, sadık, herkesi kendinden fazla düşünen, fedakar,  biraz inatçı ve anacım.

14- Desteklediğiniz Futbol takımı hangisidir? Tuttuğunuz takımı takip edip, maçlarını izliyormusunuz?

Fenerbahçe ama Fanatik değilim.

15- Son olarak, Kıbrıs Manşet Gazetesinde yayın hayatına haftanın 5 günü, yine ve yeniden devam eden, ”Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru”köşesi ve haftanın 2 günü yayınlanan tanıtım, röportajları hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilirmiyiz?

Bence çok güzel ve yaratıcı bir köşe merak ettiğiniz kişileri 15 soruda tanımamıza yardımcı oluyor... Bana da bu köşede yer verildiği için teşekkür ediyorum.  15 soruda bir insanı tanımak için yetersiz değil mi ? sorusuna' gayet yeterli' cevabını verebilirim. :)

Katkılarından Dolayı; Mamülcüoğlu Pastanesi, Uğur Koyuncu Kozmetik ve Snake Off Licence'ye Teşekkürler...

Köşenin sosyal medya hesabıda açıldı işte hesap adresi;

https://www.facebook.com/ArmaganDinletenerile5Dakikada15Soru/

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