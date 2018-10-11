''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''

”Armağan Dinletener ile 5 Dakika’da 15 Soru” Köşesinin Bugünkü Konuğu; Kemal Utkan

İsim: Kemal Soyisim: Utkan Doğum Tarihi: 11.01.1985

Yaşadığı Yer: Gönyeli Medeni Durumu: Evli

Ünvanı: Fotoğraf Sanatçısı

1- Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?



11.01.1985 Gazimağusa doğumluyum. Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık bölümü uzmanıyım.

2- Hobileriniz, fobileriniz ve sizi tanımlayacak özelliklerinizi de öğrenmek istesek?



Hobilerim arasında, en büyük ve tek olan fotoğrafçılıktır. Tek fobim ise yılan diyebilirim. Beni tanımlayan özelliklerim arasında, anlayışlı ve iyi niyetli oluşum ile birlikte, kendimi ön plana çıkarmayı çok sevmeyişimle beraber kendimi tanımlamayı ve anlatmayı pek sevmeyişim olarak nitelendirebilirim.

3- En büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek istediğiniz projeleriniz nelerdir?



En önemlisi, sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek ve hayallerim arasında olan, Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı olan Surraca ile tanışmak diyebilirim. Projelerim arasında fotoğraf sanatında iyi bir yere ulaşmak… Benim için proje demek gerçekleştirildiği zaman gerçekleştirilen projelerdir. O yüzden adım, adım ilerlemek zirveye en sağlıklı şekilde ulaşmaktır.



4- Herhangi bir kişinin en favori insanı mısınız ve nedeni nedir?



Evet favorisi olduğum kişi, eşim…

5- Hangi renk veya renkler sizi yansıtır?



Her zaman beni canlı renkler yansıtmaktadır. Buna sarı ile kırmızı diyebiliriz. Tabi ki işin şakası canlı renkler her zaman vazgeçilmezimdir.

6- Yalan söylemenin sizce uygun olduğu durumlar nelerdir? Beyaz yalan söyler mi siniz, söylerseniz ne söylersiniz?



Yalan söylemenin uygun olduğu durumların asla olmadığını konusunda gayet netim. Beyaz yalan söylemem dersem kimse inanmaz. Herkesin söylediği gibi benim de söylemişliğim oluyor. Örnek 10 dk. sonra evdeyim ama gerçekte yarım saati bulması gibi.

7- Hayatınızda aldığınız en iyi tavsiye nedir?



Hayatta almış olduğum en büyük tavsiye Nenemin tavsiyesi. Eskilerin söylediği gibi; oku evladım elin kalem tutsun ve aile her şeydir asla ailenden vazgeçme.

8- Ulaşamadığınız biri ile tanışıp sohbet etme imkanınız olsaydı bu kim olurdu? Ondan neler öğrenmek isterdiniz?



Ulaşmak istediğim kişiler arasında ‘’NusrET’’ vardı ve hedefimi gerçekleştirdim. Sırada ki kişi ise az önce yukarıda ki verdiğim cevapta bahsettiğim gibi, Dünyaca ünlü fotoğrafçı ‘’Surraca’dir’’ Sanal alemde konuşuyoruz ama gerçek hayatta karşılaşırsak fotoğraf tekniği konusunda ögreneceğim çok şey olduğuna inanıyorum.

9- Yaşadığınız konumda, nelerin değişmesini isterdiniz?



Yaşadığım konumda değilde, Dünyada değişmesini istediğim çok şey var. En önemlisi ise savaşta masum kalan çocukların ve insanların hayatlarını kaybetmemesi. Çok şükür bizim adamızda böyle bir durum yok. Değişmesini istediğim bir şey varsa bu da kimsenin maddi zorluk içinde olmayarak yaşaması ve güzel bir hayat sürdürebilmesi diyebilirim.

10- Hayatta en tahammül edemediğiniz ve en çok takdir ettiğiniz şeyler nelerdir?



Hayatta en tahammül edemediğim şey kurulu olan düzenümü birinin gelip bozmak istemesi.

En çok takdir ettiğim şey ise belki çok büyük düşünmeyebilirim ama ihtiyaçlı ve zor durumda olan birine, birinin el uzatması. En çok takdir ettiğim şeydir.

11- Kendinizi üç kelimeyle anlatın desem?



Sempatik biriyim. Boş ve çok konuşmayı sevmem.



12- En son hangi sinema filmini izleyip, hangi kitabı okudunuz?

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13- Burcunuz nedir? Sizce, burcunuzun hangi özelliklerini taşıyorsunuz?



Burcumun özelliklerini tamamen taşıyor olmam.

14- Desteklediğiniz Futbol takımı hangisidir? Tuttuğunuz takımı takip edip, maçlarını izliyor musunuz?



Galatasaraylıyım. Tuttuğum takımın, her anını takip ediyorum.

15- Son olarak, Kıbrıs Manşet Gazetesinde yayın hayatına haftanın 5 günü, yine ve yeniden devam eden, ”Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru” köşesi ve haftanın 2 günü yayınlanan tanıtım, röportajları hakkında ki düşüncelerinizi öğrene bilir miyiz?



Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru köşesini çok başarılı olduğunu ve hedef kitlesinin herkese hitap ettiğini ve sohbet tarzında olan soruları ile hem okuyucuları hem de röportaj yapan kişinin soruları sohbet tarzında gerçekleştirmesini çok başarılı buldum. Armağan beyin ileri ki iş hayatında çok güzel ve başarılı projeleri gerçekleştireceğinden eminim. Köşenizde bana da yer verdiğinizden dolayı çok teşekkür ederim.

Katkılarından Dolayı; Mamülcüoğlu Pastanesi, Uğur Koyuncu Kozmetik ve Snake Off Licence'ye Teşekkürler...

Köşenin sosyal medya hesabıda açıldı işte hesap adresi;

https://www.facebook.com/ArmaganDinletenerile5Dakikada15Soru/