''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''

”Armağan Dinletener ile 5 Dakika’da 15 Soru” Köşesinin Bugünkü Konuğu; Sevgen İzel

İsim: Sevgen Soyisim: İzel Doğum Tarihi: 02.08.1999

Yaşadığı Yer: Kıbrıs/ Lefkoşa Medeni Durumu: Bekar

Ünvanı: Senarist

1- Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

11-12 yaşlarında ilk kitabımı yayınlayarak kendimi sanatın içinde buldum. Sanat benim için her zaman çok önemli ve çok büyük değeri olan bir tutku. Onu hiçbir zaman bir iş olarak görmedim, hep iş sonrası veya okul sonrası yapılan/ yaşanan bir keyif olarak hissettim. Kitapların/ yazarlığın yanı sıra senaristim ve kendi kısa filmlerimde yönetmenlik yaptım. Elimden gelebildiğince sanatla iç içe olmaya çalışıyorum.

2- Hobileriniz, fobileriniz ve sizi tanımlayacak özelliklerinizi de öğrenmek istesek?

Hobilerimden başlayacak olursak sanattan ve okuldan kalan vaktimde, hafta sonları vs. müzikle uğraşmayı, dans etmeyi çok severek yapıyorum. Sporu da aksatmamaya çalışıyorum. Dansın haricinde uzun yıllar tenis oynadım. Fobim genellikle böceklerle alakalıdır. Fotoğraflarını görmem bile bazen tedirgin olmamı sağlayabiliyor. Beni tanımlayacak kelimeler ve özellikler genelde eğlenceli ve çok sevgi dolu oluşumdur. Elimden geldiğince iyilik yapıp, birinin hayatına dokunmaya çalışırım.

3- En büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek istediğiniz projeleriniz nelerdir?

En büyük hayalim sinema filmleri çekip, ailemi gururlandırarak sinemadaki o kırmızı koltuklara yayılıp, hep birlikte izlemektir. İdolüm olan Alper Çağlar’a ulaşmayı çok istiyorum. Umarım bir gün tanışıp, aynı projelerde yer alma şansını yakalarım. Aklımda birkaç proje var ama şimdilik sürpriz olsun.

4- Herhangi bir kişinin en favori insanı mısınız ve nedeni nedir?

Bence bu hayatta, özellikle son zamanlarda çoğu kişinin birbirine olan sevgisi, verdiği değeri geçici veya sahtedir. İçten inandığım tek şey annemin ve babamın sevgisi, güveni, hissettikleri. Bu soruya da böylelikle annem ve babam olarak cevap verebilirim.

5- Hangi renk veya renkler sizi yansıtır?

En sevdiğim renk turkuazdır ama beni yansıtan rengin tamamen siyah olduğuna inanırım. Siyahın hırsı, gücü gizliliği, gizemi, bazen de karamsarlığı, sıkıntıyı temsil ettiği söylenir. Bazen çok karmaşık bir insan olabiliyorum. Zıt düşüncelerim olabiliyor ve siyaha benzetiyorum. Siyahtaki gibi bazen sıkıntılı bazen de aksine güçlü, hırslı hissedebiliyorum.

6- Yalan söylemenin sizce uygun olduğu durumlar nelerdir? Beyaz yalan söyler misiniz, söylerseniz ne söylersiniz?

Yalanın hiçbir masum hali olduğunu düşünmüyorum. Söylememeye de özen gösteriyorum ama bazen dizilerde/ filmlerde de karşılaştığımız senaryolardaki gibi gerçekten sıkıştığımız, gerçeği söyleyemeyecek bir noktaya geldiğimizde, birini kaybetmemek adına veya ciddi sonuçlar yaratacaksa eğer bir defalık affedilebileceğini düşünüyorum.

7- Hayatınızda aldığınız en iyi tavsiye nedir?

Hayatımda karşılaştığım en iyi tavsiye, geçmişi unutup, anı yaşamak ve böylelikle daha çok gülümseyebilmekti. Geçmişi değiştiremezsiniz, ama hatalarınızı, keşkelerinizi ‘’ şimdi’’ düzeltebilirsiniz. 1 saniye öncesi bile umurunuzda olmamalı. Unutmayacağınız tek şey, kendinizi mutlu etmenin, en basit yolunun gülümsemek olduğu olsun. Bu tavsiyeye uyarken de kimseye anında güvenmemeyi aklınızdan çıkarmayın derim.

8- Ulaşamadığınız biri ile tanışıp sohbet etme imkânınız olsaydı bu kim olurdu? Ondan neler öğrenmek isterdiniz?

Hayallerimde de saydığım gibi Alper Çağlar gibi aklımda birkaç isim daha var ve böyle isimlerden öğrenebilecek çok daha deneyim, bilgi, bakış açısı olduğunu düşünüyorum.

9- Yaşadığınız konumda, nelerin değişmesini isterdiniz?

Kıbrıs’ta sanata verilen değerin, imkânın bir tık daha artmasını çok isterim. Özellikle genç yeteneklere yepyeni imkânlar, fırsatlar sunulabileceğine inanırım.

10- Hayatta en tahammül edemediğiniz ve en çok takdir ettiğiniz şeyler nelerdir?

Bir şey için çok uğraşıp, çalışıp ulaşamadığımda, başaramadığım’da…Yalan söylendiğinde, güvenimi kırdıklarında. Takdir ettiğim şeylerde genç yeteneklerin tırnaklarını kazıya kazıya bir şeyler yapıp, üretip belli bir noktaya tek başlarına gelebilmeleri. Örnek olarak, Enes Batur’u çok takdir eden kişilerden biriyim diyebilirim. Sıfırdan hiç imkanlar’ı yokken, çalışıp, inat edip sinema filmi çekecek kadar ilerleyebilmesine hayranım.

11- Kendinizi üç kelimeyle anlatın desem?

Ne kadar da çok hırslı, azimli diye tanımlasam da çoğu zaman çok duygusal ve kırılgan biriyimdir.

12- En son hangi sinema filmini izleyip, hangi kitabı okudunuz?

Sinema aşığı biri olarak eskiden her Cuma veya Cumartesi arkadaşlarımla birlikte sinemaya gider değişik türlerde filler seçer, izlerdik. Fakat okulun yoğunluğundan ve fırsat yaratamadığımdan dolayı çok yakın zamanlarda sinemaya maalesef gidemedim. En son sinemada izlediğim film Avengers: Infinity War ve Hadi be Oğlum olmuştu. Bilgisayardan takip edip, fırsat buldukça izlediklerim genelde diziler oluyor. Kitap olarak da takıntılı bir şekilde bir kitabı tekrar tekrar okuyabiliyorum. Ölü Ozanlar Derneği ve Dönüşüm kitapları yanımdan ayrılmayan kitaplardır ve defalarca okumuşumdur.

13- Burcunuz nedir? Sizce, burcunuzun hangi özelliklerini taşıyorsunuz?

2 Ağustos doğumluyum ve burcum aslan.. Burçlara aşırı derece de inanan biri değilim fakat özelliklerini incelediğimizde burcuma uyan inanılmaz aynı özelliklerimle karşılaşıyorum. Bunlardan örnek vermem gerekirse.

Hırslı ve azimlidirler. Yaptıkları her hareket içlerinden gelen bir davranıştır ve her zaman hareketli ve canlı kişiliğe sahiptiler. Enerjileri daima üst seviyededir. Çalışmak onlar için oldukça önemlidir. Son olarak yaptıkları işi keyif alarak yaparlar ve başarılı olmayı çok isterler.

14- Desteklediğiniz Futbol takımı hangisidir? Tuttuğunuz takımı takip edip, maçlarını izliyor musunuz?

Çok aşırı fanatik olmasam da bazen kendimi bazı maçları aşırı derece de takip ederken, özetleri falan izlerken buluyorum. Sadece futbol olarak değil, her türlü sporu, maçları eğlenerek keyifle takip etmeye çalışıyorum. Galatasaraylıyım.

15- Son olarak, Kıbrıs Manşet Gazetesinde yayın hayatına haftanın 5 günü, yine ve yeniden devam eden, ”Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru” köşesi ve haftanın 2 günü yayınlanan tanıtım, röportajları hakkında ki düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz?

Çok farklı yetenekleri, kişileri tanıma fırsatı veriyor bizlere bu köşe ve hem soruları cevaplamak, hem de kendimi sorgulamak açısından da çok keyifli dakikalar geçirdim bu süreçte. Bana bu köşede yer verdiği için Armağan Dinleter ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çok yakında çok farklı projelerle görüşmek üzere.

Katkılarından Dolayı; Mamülcüoğlu Pastanesi, Uğur Koyuncu Kozmetik ve Snake Off Licence'ye Teşekkürler...

Köşenin sosyal medya hesabıda açıldı işte hesap adresi;

https://www.facebook.com/ArmaganDinletenerile5Dakikada15Soru/