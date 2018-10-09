''Armağan Dinletener ile 5 Dakika'da 15 Soru''

”Armağan Dinletener ile 5 Dakika’da 15 Soru” Köşesinin Bugünkü Konuğu; Diba Turgut

İsim: Diba Soyisim: Turgut Doğum Tarihi: 23.05.1992

Yaşadığı Yer: Girne Medeni Durumu: Bekar

Ünvanı: Dansçı - Eğitmen

1- Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?



Küçük yaşlarımda Kıbrıs’ a geldim. İlkokuldan itibaren bütün okul hayatımı burada tamamladım. Latin dansları ve zumba eğitmenliği yapıyorum. Dansa ilgim ilkokul yıllarında başladı. Yaklaşık 9 senedir aktif olarak dans ediyorum.

2- Hobileriniz, fobileriniz ve sizi tanımlayacak özelliklerinizi de öğrenmek istesek?



Davul çalmaya yeni başladım diyebilirim. Daha önce sporcuydum fırsat buldukça bisiklet turlarına dahil oluyorum. Yazı yazmak ve kitap okumaktan keyif alıyorum. Hareketli bir yapım var ve yenilikleri çok seviyorum.

3- En büyük hayaliniz ve gerçekleştirmek istediğiniz projeleriniz nelerdir?



Hayalim dans okulu açmak ve özgür fikirlere inanan sanatçılarla birlikte güzel işler yapmak.

4- Herhangi bir kişinin en favori insanı mısınız ve nedeni nedir?



Babam her zaman güçlü olduğumu ve bana güvendiğini söyler.

5- Hangi renk veya renkler sizi yansıtır?



Yeşil ve turuncu. Bu iki renk benim enerjimi yansıtıyor.

6- Yalan söylemenin sizce uygun olduğu durumlar nelerdir? Beyaz yalan söyler mi siniz, söylerseniz ne söylersiniz?



İnsanın içindeki niyet çok önemli. Bunu anlamda kimi zaman yalan affedilebilir olabilir. Fakat bir hayat tercihi olamaz.

7- Hayatınızda aldığınız en iyi tavsiye nedir?



Her zaman gülümsemeye devam et.

8- Ulaşamadığınız biri ile tanışıp sohbet etme imkanınız olsaydı bu kim olurdu? Ondan neler öğrenmek isterdiniz?



Buddha ile sohmet etmek isterim. Hayattan tat almak nedir bunu ondan dinlemek güzel olur.

9- Yaşadığınız konumda, nelerin değişmesini isterdiniz?



Daha fazla kendin olabilmek için buna inanan özgür düşüncenin yayılmasını isterim.

10- Hayatta en tahammül edemediğiniz ve en çok takdir ettiğiniz şeyler nelerdir?



Haksızlık yapılan her konuya karşı hassasım. Hakkaniyetli ve içten yaşayan insanları takdir ediyorum.

11- Kendinizi üç kelimeyle anlatın desem?



Hareketli, coşkulu istekli

12- En son hangi sinema filmini izleyip, hangi kitabı okudunuz?



Black Panther.

Evren Daima Evet Der

13- Burcunuz nedir? Sizce, burcunuzun hangi özelliklerini taşıyorsunuz?



İkizler burcuyum. Hareketli uyumlu ve yenilikçi olmak. Bu yönlerim

açısından ikizler burcu özellikleri ile uyuşuyor olabilirim.

14- Desteklediğiniz Futbol takımı hangisidir? Tuttuğunuz takımı takip edip, maçlarını izliyor musunuz?



Takım tutmuyorum. Fakat futbol oynamayı çocukluğumdan beri severim.

15- Son olarak, Kıbrıs Manşet Gazetesinde yayın hayatına haftanın 5 günü, yine ve yeniden devam eden, ”Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru” köşesi ve haftanın 2 günü yayınlanan tanıtım, röportajları hakkında ki düşüncelerinizi öğrene bilir miyiz?



Oldukça keyifli bir sohbetti. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.

Katkılarından Dolayı; Mamülcüoğlu Pastanesi, Uğur Koyuncu Kozmetik ve Snake Off Licence'ye Teşekkürler...

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