Arda'dan ayrılık iddialarına yanıt

A Milli Takımımız'ın ve Atletico Madrid'in yıldızı Arda Turan, bugün bazı gazetelerde hakkında çıkan haberlere yanıt verdi.

Özel hayatıyla ilgili yazılanlara tepki gösteren Arda Turan, iddiaları yalanladı. Arda, "Milletimizin, şehitlerimizin ardından bir de depremle sarsıldığı bu zor günlerde, hakkımda çıkan bu haberler beni çok üzüyor. Halkımızın yaşadığı onca sıkıntıyı bir tarafa bırakıp, bu gibi yalan haberlerle uğraşmak doğru değil" şeklinde konuştu.

Yıldız oyuncu, "İspanya'da bile deprem konuşulurken ve bizlere geçmiş olsun dilekleri gelirken Türkiye'de bu tür yalan ve samimiyetsiz haberlerin çıkmasını kasıtlı buluyor ve anlamakta güçlük çekiyorum" dedi.

Medyaspor'un haberine göre, her verdiği röportajında sosyal meselelere de değinerek ne kadar duyarlı bir vatandaş olduğunu gösteren Arda, Atletico Madrid formasıyla çıktığı son maçta koluna siyah bant takmıştı.