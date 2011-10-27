Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Arda-Sinem aşkı bitti

Arda Turan-Sinem Kobal çifti ayrıldı. İddiaya göre genç futbolcu bir süredir Ceylan Çapa ile görüşüyor

Arda-Sinem aşkı bitti

Arda Turan-Sinem Kobal çifti ayrıldı. İddiaya göre genç futbolcu bir süredir Ceylan Çapa ile görüşüyor

27 Ekim 2011 Perşembe 08:43
Arda-Sinem aşkı bitti
banner238

Düğün beklerken ayrılık

Arda Turan’ın Fatih Terim’le birlikte Sinem Kobal’ı ailesinden istemeye gittiği haberleri asılsız çıktı. Evlilik bir yana, ünlü çift sürpriz bir kararla ilişkilerini noktaladı.

Bazıları araya giren mesafe nedeniyle ilişkinin sona erdiğini söylüyor. Ancak ayrılıkla ilgili haberlerde Ceylan Çapa’nın da adı geçiyor.

Şamdan’da yakınlaştılar: İddiaya göre Arda, milli maç için İstanbul’a geldiği günlerde, şamdan’da Ceylan Çapa ile karşılaştı. Koyu Galatasaray taraftarı olduğu bilinen, halen Fashion TV’de sunuculuk yapan ve asıl amacı spor spikerliği olan Çapa ile genç futbolcu, o akşam yakınlaştı.

İkili o günden beri BBM üzerinden sık sık mesajlaşıyor. Ceylan Çapa, Galatasaray’dan Atletico Madrid’e transfer olduğunda Arda Turan için “Arda’nın boşluğunun tam olarak dolması zor” diye yazmıştı.

Son Güncelleme: 27.10.2011 08:43
Anahtar Kelimeler:
AşkArdaTuranCeylanSinemKobalÇapa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir Dizi Daha Final Yapıyor
Bir Dizi Daha Final Yapıyor
Yataktan fotoğraf paylaşınca...
Yataktan fotoğraf paylaşınca...
Metin Hara'dan 'ayrılık' açıklaması!
Metin Hara'dan 'ayrılık' açıklaması!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim