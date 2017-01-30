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30 Ocak 2017 Pazartesi 15:05

Antonio Banderas Kalp Krizi Geçirdi

Antonio Banderas Kalp Krizi Geçirdi
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Antonio Banderas Kalp Krizi Geçirdi

Desperado, The Mask of Zorro gibi filmlerin ünlü yıldızı Antonio Banderas, kalp kriz geçirdi. Hastanede tedavi gören oyuncu taburcu edildi.
Hollywood’un ünlü yıldızı Antonia Banderas’ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
56 yaşındaki İspanyol oyuncunun geçtiğimiz hafta, İngiltere’nin Surrey bölgesindeki evinde egzersiz yaptığı esnada aniden göğsünde ağrı hissederek fenalaştığı ve ambulansla Sussex Hastanesi’ne götürüldüğü bildirildi.
Doktorların bir süre müşahede altında tuttuğu ünlü oyuncu daha sonra taburcu edildi.

Desperado, The Mask of Zorro, Cehennem Melekleri gibi filmleriyle tanınan oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Desperado, The Mask of Zorro gibi filmlerin ünlü yıldızı Antonio Banderas, kalp kriz geçirdi. Hastanede tedavi gören oyuncu taburcu edildi.


 
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