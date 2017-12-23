banner257
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
kısa süreli yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111099
ALTIN
156.375
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0895
EURO
4.5104
Gazimağusa'da Kavga
Gazimağusa'da Kavga
TALEP ARTTIKÇA, KAÇAK DA ARTIYOR!
Talep Arttıkça, Kaçak da Artıyor
DEVLET HASTANESİNE YENİ TETKİK CİHAZI
Devlet Hastanesine Yeni Tetkik Cihazı
En Çok Yağış Alan Bölgeler
En Çok Yağış Alan Bölgeler
banner256
Flaş Haber
Gazimağusa'da Kavga
Kapat

Antonio Banderas'ın Son Hali Korkuttu!

Antonio Banderas'ın Son Hali Korkuttu!

23 Aralık 2017 Cumartesi 22:37
Antonio Banderas'ın Son Hali Korkuttu!
banner238

İspanyol aktör Antonio Banderas, geçtiğimiz gün saçsız, kaşsız ve zayıf görüntüsü ile objektiflere yansıdı.

Antonio Banderas, önceki gün eşi Nicole Kimpel ile birlikte bir açılışta görüntülendi.

İspanya'nın Malaga kentindeki mağaza açılışına üzerinde takım elbise başında beyzbol şapkasıyla katılan 57 yaşındaki oyuncunun görüntüsü bazı hayranlarını telaşlandırdı.

Daha önce iki kez kalp krizi geçiren Banderas, nereydese yok denilecek kadar azalan kaşları, şapkasının altındaki kazınmış saçları ve zayıf görüntüsüyle şaşkınlık yarattı.

Dünyaca ünlü oyuncunun bazı hayranları, Antonio Banderas'ın, Genius adlı TV serisinde Pablo Picasso'yu oynayacağını ve büyük olasılıkla onun yaşlılık dönemine benzemek için kaşlarını ve saçlarını kazıtmış olabileceğini belirtti.

Son Güncelleme: 23.12.2017 23:42
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlü Oyuncu İtiraf Etti: İlişki Sahnelerine Eşimle Hazırlanıyorum
Ünlü Oyuncu İtiraf Etti: İlişki Sahnelerine Eşimle Hazırlanıyorum
Hakan Hatipoğlu'nu Çıldırtan 'Survivor' Yorumu!
Hakan Hatipoğlu'nu Çıldırtan 'Survivor' Yorumu!
Yurtseven Kardeşler'in En Acı Günü!
Yurtseven Kardeşler'in En Acı Günü!

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim