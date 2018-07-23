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Amine'den nişanlısı Mesut Özil'e destek: Her zaman yanındayım

Almanya Milli Futbol Takımı'nı bıraktığını açıklayan Mesut Özil'e sevgilisi Amine Gülşe destek oldu. Sevgilisi Özil ile fotoğrafını sosyal medyadan yayınlayan Gülşe, "Her zaman yanındayım" mesajını paylaştı.

Amine'den nişanlısı Mesut Özil'e destek: Her zaman yanındayım

Almanya Milli Futbol Takımı'nı bıraktığını açıklayan Mesut Özil'e sevgilisi Amine Gülşe destek oldu. Sevgilisi Özil ile fotoğrafını sosyal medyadan yayınlayan Gülşe, "Her zaman yanındayım" mesajını paylaştı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:56
Amine'den nişanlısı Mesut Özil'e destek: Her zaman yanındayım

Mesut Özil, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, 2009'dan bu yana 92 kez giydiği ve 23 gol attığı Almanya Milli Futbol Takımı'ndaki kariyerini noktaladığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraftan ötürü Almanya'da ağır eleştirilere maruz kalan Mesut ÖzilAlman Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, şu ifadeleri kullandı: "Alman Futbol Federasyonu ve diğer birçok kişinin bana olan davranışı nedeniyle artık Almanya Milli Takımı formasını giymek istemiyorum. Bu kararı vermek benim için çok zor oldu. Çünkü takım arkadaşlarım için, teknik ekip için, Alman halkı için her zaman her şeyimi verdim. Ama Alman Futbol Federasyonu'ndaki üst düzey yetkililerinin bana karşı tutumları, benim Türkkökenime saygı duymamaları ve beni bir politik propagandaya dönüştürmeleri, artık yeter dedirtti. Almanya'ya vergi ödememe, Alman okullarına bağışlarda bulunmama ve Almanya'yla Dünya Kupası'nı kazanmama rağmen, hâlâ topluma kabul edilmedim çünkü onların gözünde hala göçmenim. Kazandığımızda 'Alman', kaybettiğimizde 'göçmen' oluyorum. Podolski ve Klose, hiçbir zaman Polonyalı-Alman olarak görülmedi, ben neden Türk-Alman olarak görüldüm? Türk ve Müslüman olduğum için mi? Türklüğüm'e saygı göstermemeleri artık bardağı taşıran son damla oldu."

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