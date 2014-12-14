Alp Kırşan Evlendi

‘Yetenek Sizsiniz Türkiye’ ve ‘Survivor Ünlüler-Gönüllüler’ yarışmasında sunuculuk yapan Alp Kırşan, oyuncu Zeynep Dörtkardeşler ile Muğla’da dünya evine girdi.
Ekim ayının sonunda İzmir’de nişan yapan genç çift, ‘Yetenek Sizsiniz Türkiye’ yarışmasının çekimleri için geldikleri Muğla’nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi’nde Ottoman Palace Otel’de evlendi. Çiftin nikahını Ula Belediye Başkanı Ümit Karaaslan kıyarken nikah şahitliklerini iseAcun Ilıcalı ve Oğuz Kılınç yaptı. Nikah törenine gelin ve damadın yakınları ile Acun Medya çalışanları katıldı. Nikah törenine basın mensupları alınmadı.
Son Güncelleme: 14.12.2014 11:25