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Almanya Carolin’i konuşuyor

Alman oyuncu Wilma Elles’in Türkiye’de elde ettiği başarı, ülkesinin de dikkatini çekti.....

Almanya Carolin’i konuşuyor

Alman oyuncu Wilma Elles’in Türkiye’de elde ettiği başarı, ülkesinin de dikkatini çekti.....

29 Ekim 2011 Cumartesi 23:45
Almanya Carolin’i konuşuyor
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ALMANYA’nın ikinci devlet kanalı ZDF, KANAL D’nin reyting rekortmeni dizisi “Öyle Bir Geçer Zaman ki”de Carolin’i canlandıran Wilma Elles ile İstanbul’da röportaj yaptı. “Hallo Deutschland” (Merhaba Almanya) programında yayınlanan röportajda oyuncunun sokağa çıktığında birçok seyirci tarafından yolunun kesildiği, hayranlarının onunla fotoğraf çektirmeye çalıştığı vurgulandı.

Programda, sekiz ay öncesine kadar Köln kentinde küçük bir evde yaşayan Elles’in bugün İstanbul’da lüks bir dairede oturduğu da belirtildi. Elles de Türkiye’yi ve Türkler’i çok sevdiğini, herkesin onu kendilerinden bir parça gibi gördüklerini söyledi.

Röportajda ayrıca dizinin yönetmeni Zeynep Günay Tan, Wilma Elles’in çok başarılı olduğunu, rolünün hakkını tam anlamıyla verdiğini anlattı.

Son Güncelleme: 29.10.2011 23:45
Anahtar Kelimeler:
DiziÖyleBirGeçerZamankiCarolin
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