Alman usülü evliliği bitirdi!

Sunucu ve oyuncu Hande Ataizi, 6 yıl evli kaldığı Benjamin Harvey ile boşanma nedenini anlattı.

Lifetime TV'de 'Senin Mucizen' programına katılan Hande Ataizi, Benjamin ile beraber gülüp eğlenemiyorduk, iletişim kuramadık. Ben farklı bir şey olsun istedim. Daha Türk tipi bir erkek modeli yani. Daha sahip çıkan. Çalışan kadınım, paramı kazanıyorum ama 'Olsun be aşkım. Ben varım arkanda. Senin hiçbir şeye ihtiyacın yok' gibi bir cümleyi duymadım. Alman usulu de bir yere kadar. Kadına erkek rolünü karıştırmamak gerek.

"ÜVEY BABAM İNTİHAR ETTİ"

Lifetime TV Başkanı Esra Oflaz Güvenkaya'ya ve Lütfiye Pekcan'a konuşan 44 yaşındaki ouyuncu ve sunucu, "Öz babam tarikata katıldı. Baba dediğim üvey babam ben 27 yaşındayken intihar etti. İsyan etmedim ama ihmal edildim" dedi.

Hande Ataizi, "Üvey babam benim ikinci şansımdı, onu da kaybettim" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.