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Allah'ın emri Peygamberin kavliyle

Arda Turan, sevgilisi Sinem Kobal’ı ailesinden istedi...

Allah'ın emri Peygamberin kavliyle

Arda Turan, sevgilisi Sinem Kobal’ı ailesinden istedi...

16 Ekim 2011 Pazar 13:39
Allah'ın emri Peygamberin kavliyle
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İsteme töreninde Turan’ın yakın arkadaşı Acun Ilıcalı ve Galataray Teknik Direktörü Fatih Terim de hazır bulundu. 

İki yılı aşkın süredir birlikte olan Ardan Turan ve Sinem Kobal’ın aşkı, magazin dünyasının da yakın takibinde. Kobal’ın istenmeyen gelin olduğu, oyuncunun özel hayatına saygısından dolayı rol aldığı dizilerin senaryosunu değiştirdiği ve rakip takımların fanlarından küfür yediği haberleri gündemi hep meşgul etti. 

Sinem Kobal, bu sezon Atletico Madrid’de top koşturan Turan’ın ardından Madrid’e gitmiş ve ikili milli maçlar nedeniyle kısa bir süre için Türkiye’ye dönmüştü. * Bu dönüşü fırsat bilen Arda Turan, önceki gün sevgilisini ailesinden istedi.

Turan, yakın arkadaşı Acun Ilıcalı ve Galataray Teknik Direktörü Fatih Terim’le Kobal’ın Ataşehir’deki evine gitti. 

Kobal’la evlenmek için ilk ciddi adımı atan futbolcu, geceye Acun Ilıcalı’yla Şamdan’da devam etti. Geç saatlere kadar eğlenen iki arkadaş, peşlerindeki gazetecileri atlatmayı da başardı.

Son Güncelleme: 16.10.2011 13:39
Anahtar Kelimeler:
SinemKobalArda Turan
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