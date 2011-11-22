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Alişan son kez uyardı

Alişan, bir süre önce bozuştuğu Çağla Şıkel’in eşi Emre Altuğ’a Twitter’dan “Efendiliğimi bozdur

Alişan son kez uyardı

Alişan, bir süre önce bozuştuğu Çağla Şıkel’in eşi Emre Altuğ’a Twitter’dan “Efendiliğimi bozdur

22 Kasım 2011 Salı 13:30
Alişan son kez uyardı
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Alişan, bir süre önce bozuştuğu Çağla Şıkel’in eşi Emre Altuğ’a Twitter’dan “Efendiliğimi bozdurtmayın bana zorla” diyerek gözdağı verdi.

BİR DÖNEM KANKAYDILAR Alişan askere gitmeden önce uzun süre birlikte sunuculuk yaptığı Çağla Şıkel’le TRT’de program için sözleşmiş, ancak Şıkel, ‘Aile Boyu’ adlı yarışmayı kurumun da isteğiyle eşi Emre Altuğ’la yapmayı tercih etmişti. Alişan’sa, “Bana bunu nasıl yaparsın?” diyerek Şıkel’e küsmüştü.

Emre Altuğ, geçen günlerde gazetecilerin Alişan’la ilgili soru soracağını anlayınca, “Sakın o soruyu sormayın, eğer sorarsanız giderim. O konuşup konuşup duruyor” demişti. Önceki gün A Plus Ataköy’de objektiflere takılan Alişan, muhabirlerden Altuğ’un bu tavrını öğrenince deliye döndü ve Twitter’da şunları yazdı: “Benim hakkımda bugün eski bir arkadaş bir şeyler söylemiş.

‘Kendi kendine konuşuyor’ falan demiş. Kendi kendime değil de herkesle konuşursam güzel olmaz o arkadaş için. Efendiliğimi bozdurtmayın bana zorla. Bu son uyarı!” (Milliyet)

Son Güncelleme: 22.11.2011 13:30
Anahtar Kelimeler:
AliEmreŞanÇağlaŞikelAltuğKankaTwitter
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