Ali Ağaoğlu'ndan sevgilisine milyonluk hediye

Ali Ağaoğlu kesenin ağzını açtı
Ali Ağaoğlu balerin sevgilisi Duygu Su Gülpınar'a 2 milyon TL'lik yüzük aldı. Duygu Su yüzüğünü dosta düşmana göstermek için şekilden şekle girdi
Sosyal medyada yüzük şov yapan ünlü isimler arasına Ali Ağaoğlu’nun 2 yıllık balerin sevgilisi Duygu Su Gülpınar da katıldı. 23 yaşındaki Gülpınar, önceki gün Ağaoğlu’nun yeni yıl hediyesi olan tektaşı sosyal medya hesabından paylaşarak dosta düşmana hava attı.
PARMAĞINDA SERVET TAŞIYOR
Ortasında 10 karatlık, yanlarında 7 karatlık pırlanta bulunan tektaşın fiyatının yaklaşık 2 milyon TL olduğu öğrenildi.