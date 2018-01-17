"Aleyna Tilki eve geldiğinde Sütyen Giyiyorum!"

Şarkıcı Aynur Aydın, katıldığı bir radyo programında çarpıcı açıklamalar yaptı. Aynur Aydın, "Aleyna Tilki evime geldiğinde sutyen takıyorum" diyerek dinleyenleri şaşırttı. Güzel şarkıcının sutyen takma nedeni ise hayli ilginç.

Aynur Aydın, müzik piyasasına girerken bazı büyük sanatçıların destek bazılarınında köstek olduğunu söyledi. Ajda Pekkan, Deniz Seki ve Yaşar’dan büyük destek gördüğünü söyleyen Aynur Aydın, “Köstek olanlar da var. Birtakım insanlar müzik mafyası kurmuşlar. İyi gibi görünüp kötülük yapıyorlar. Belki zirvedeler ama yetenekleri sınırlı” diye konuştu.

”ARTIK ALEYNA EVE GELDİĞİNDE SUTYEN GİYİYORUM”

Radyo program sunucusunun ”Sosyal medyada Aleyna Tilki ile paylaştığınız videolardan gördüğüm kadarıyla çok eğleniyorsunuz. Yoksa eğlenmiyor musunuz?” sorusunun ardından Aynur Aydın, herkesi şaşırtan bir cevap verdi. Aydın, ”Aleyna evime gecenin 12’sinde çiğ köftelerle geliyor. Evet çok eğleniyoruz. Ama artık Aleyna eve geldiğinde sutyen giyiyorum. En son bir video çekti. Evdeyiz sutyen takmamışım. O görüntüler 350 bin kişi tarafından izlenmiş” dedi.

PENİS GÖRSELİ İLE ŞOKE ETMİŞTİ



Aleyna Tilki, son günlerde sık sık sansasyonel haberlerle gündeme geliyor. Bunlar arasında en dikkat çekeni ise sosyal medya hesabında içeriğinde penis bulunan bir görsel paylaşmış olmasıydı. Paylaşımın ardından Tilki’nin ebeveynlerine ve şöhret yönetimini üstlenen menajerine tepki yağmış, paylaşımın bilinçli olarak yönlendirmeyle gerçekleştirildiğini ileri sürenler olmuştu.