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Aleyna Tilki dudak dudağa yakalandı!

Aleyna Tilki dudak dudağa yakalandı!

15 Ocak 2018 Pazartesi 16:16
Aleyna Tilki dudak dudağa yakalandı!
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5 ay önce dil eğitimi için Amerika’ya giden, son dönemin yıldızı parlayan isimlerinden Aleyna Tilki, Kaliforniya’da bir alışveriş merkezinde böyle görüntülendi.

Erol Köse’nin kendi sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde genç şarkıcı, Amerikalı genci dudaklarından öpüyor.

'ŞİMDİ EMRAH KARADUMAN DÜŞÜNSÜN'

İddialara göre ikili, stüdyo çalışmaları sırasında tanıştı. Adının David olduğu öğrenilen genç gitar çalıyor.

Aleyna Tilki’nin Türkiye’deki sevgilisi Emrah Karaduman’la ayrıldığı da geçen hafta medyaya yansımıştı. Sosyal medyada bu durum 'Şimdi Emrah Karaduman düşünsün' yorumlarının yapılmasına neden oldu.

GEÇEN HAFTA ADI MUSTAFA MERT KOÇ'LA ANILMIŞTI

Öte yandan geçen hafta Aleyna Tilki'nin Mustafa Mert Koç'la aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. İkili Los Angeles'ta dondurma yerken görüntülenmişti. Ancak daha sonra aralarında aşk olmadığını sadece arkadaş olduklarını açıkladılar.

Son Güncelleme: 15.01.2018 17:33
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