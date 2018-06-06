Aleyna'nın klibi rekora koşuyor!

Aleyna Tilki'nin yeni şarkısı Yalnız Çiçek'in klibi YouTube üzerinden yayınlandı ve büyük ilgiyle karşılandı. Söz ve müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan parçaya çektiği yeni klip ile yaza damga vurmaya hazırlanan Tilki'nin klibi bir saatlik süre içerisinde 300 bini aşkın izlenme rakamına ulaştı.

SEN DE OYNAYACAKSIN KLİPTE, SENİ KAÇIRACAĞIM"

Klipte Aleyna'ya eşlik eden Emrah Karaduman Instagram hesabından, "Bizimki tutturdu 'sen de oynayacan klipte seni kaçıracağım' diye, olmayan oyunculuğum ile bu güzel senaryonun hakkını vermeye gayret ettim, 'Yalnız Çiçek' klip yayında, umarım seversiniz" notunu paylaştı.

337 MİLYON KEZ DİNLENMİŞTİ

Youtube Türkiye'de en fazla dinlenme rakamlarına ulaşan parçaların sahibi olan Aleyna Tilki'nin 'Cevapsız Çınlama' klibi 386 milyon, 'O Sen Olsan Bari' klibi ise 337 milyon kez dinlenmişti.