Ajda Pekkan Kobe etine merak sardı

Ajda ablam da Kobe yemeye gelmiş



Güneş'in haberine göre yüzünü estetik ameliyatla gençleştiren Ajda Pekkan, ünlü etçi Süleyman Dilek'in Kobe etini tatmak için soluğu Etiler'de aldı. Dilek, Pekkan'ın uzaktan çektiği fotoğrafını "Ajda ablam da Kobe yemeğe gelmiş" notuyla yayınladı. Japonya'ya ait özel yetiştirilen sığır eti kobe, dünyanın en pahalı eti unvanının sahibi...



Yılbaşında İstanbul'da



Genelde yılbaşı gecelerini Kıbrıs'ta sahne alarak geçiren Ajda Pekkan, bu yıl İstanbul Wow Hotel'le anlaştı. Süperstarın bayram ve yurtdışında İstanbul dışı ücretinin 400 bin TL olduğu biliniyor.