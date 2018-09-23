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Ajda Pekkan'dan bikinili poz!

72 yaşındaki sanatçı Ajda Pekkan'ın, sosyal medyaya koyduğu fotoğraf takipçilerince yorum yağmuruna tutuldu.

Ajda Pekkan'dan bikinili poz!

72 yaşındaki sanatçı Ajda Pekkan'ın, sosyal medyaya koyduğu fotoğraf takipçilerince yorum yağmuruna tutuldu.

23 Eylül 2018 Pazar 17:25
Ajda Pekkan'dan bikinili poz!

Uzun ve yorucu konser maratonunu tamamlayan Ajda Pekkan, tatile çıktı...

Ajda Pekkan, sosyal medya hesabından bikinili fotoğrafını paylaşarak altına " Şimdi tatil" notunu düştü. Ünlü sanatçının bu paylaşımına yorum yağdı.

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