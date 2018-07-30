Aileyi kızdırdı!

Tuba Büyüküstün (36) ile sevgilisi Umut Evirgen’in (28) Bodrum’da bir plajda çekilen bu fotoğrafları Büyüküstün’ün ailesini kızdırdı...

6 yaşındaki kızlarıyla annesinin Bodrum’daki yazlığında tatil yapan Tuba Büyüküstün geçtiğimiz gün sevgilisi Umut Evigen ile Türkbükü’nde bir plajda sarmaş dolaş objektiflere takıldı. Evirgen’in yanında yatan sevgilisini öpücüklere boğduğu kareler Büyüküstün ailesinde sıkıntı yarattı. Bu ilişkiye yaş farkı nedeniyle baştan beri karşı çıkan ailenin, Evirgen’i Bodrum’daki evlerine kabul etmediği öne sürüldü. Basına yansıyan bu kareler nedeniyle anne-babanın kızlarına sitem ettiği öğrenildi. Büyüküstün, geçen hafta sevgilisiyle yazlığının kapısında görüşmüştü.