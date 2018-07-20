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Ahu Tuğba 'Adnan Oktar'lı fotoğrafı hakkında ilk kez konuştu

Oyuncu Ahu Tuğba'nın Oktar'la bir fotoğrafı dikkat çekerken, Tuğba, yıllar sonra o fotoğrafın hikayesini ses sanatçısı Onur Akay’a anlattı...

Ahu Tuğba 'Adnan Oktar'lı fotoğrafı hakkında ilk kez konuştu

Oyuncu Ahu Tuğba'nın Oktar'la bir fotoğrafı dikkat çekerken, Tuğba, yıllar sonra o fotoğrafın hikayesini ses sanatçısı Onur Akay’a anlattı...

20 Temmuz 2018 Cuma 13:22
Ahu Tuğba 'Adnan Oktar'lı fotoğrafı hakkında ilk kez konuştu

Türkiye günlerdir, Adnan Oktar ve grubuna yapılan operasyonları konuşuyor.

Oyuncu Ahu Tuğba'nın da Oktar'la bir fotoğrafı dikkat çekerken, Tuğba, yıllar sonra o fotoğrafın hikayesini ses sanatçısı Onur Akay’a anlattı.

Tuğba, fotoğrafın nerede ve niçin çekildiğini anlatırken, Akay ise, o fotoğrafın hikayesini paylaştı.

İşte o fotoğrafın hikayesi:

"BEN KİMSENİN KEDİCİĞİ OLMADIM"

- O günü hatırlıyor musunuz?

Ben o gün Eyüp Sultan'daydım. Erol Simavi beni Hürriyet Gazetesi’ne çağırdı. 'Senin hakkında beyanat veren ve senin için cehennemde yanacak diyen bir hoca var' dediler. Sana, 'Onur Akay hakkında açıklama yapan biri var, gazeteye gel' deseler gitmez misin?

- Tabii giderim. Sonra ne oldu Ahu ablacım?

Bütün duayen gazeteciler oradaydı. Ben, 'Neden cehennemde yanacakmışım? Bunu Allah bilir' dedim. O zaman gençlik var deli doluyum. Sonra Savaş Kalafat, 'Hoca yanda' dedi. Ben de, 'Ne hocası?' dedim. 'Başörtünü tak, yan odaya geç' dedi. Odaya girdim, Adnan Oktar arkası dönük oturuyordu ve saçları uzundu. Ben girdim diz çöktüm, oturdum, suratına baktım. Adam beni görünce şaşırdı. Bir şeyler söyledi ama hatırlamıyorum.

- Fotoğrafı kim çekti?

Savaş Kalafat girdi ve fotoğraf çekti. Ben ve Adnan Oktar Haftasonu Gazetesi’ne kapak olduk. Bu kapaktan sonra Adnan Hoca dedikleri adamı içeri aldılar.

'ANNEN KEDİCİK MEDİCİK OLAMAZ'

- Bu fotoğraf için 'Adnan Oktar'ın 32 yıl önceki kediciği' yorumunu yapanlar olmuş...

Ben kimsenin kediciği olmam. O gün gördüğümde fotoğraf çektiler ve sonra bir kere bile görmedim. Savaş Kalafat Anjelik’e, 'Annen kedicik medicik olamaz, senin annen aslan' demiş. Onur’cum, sen beni iyi tanıyorsun, benim kimsenin himayesine girmeyeceğimi biliyorsun. Maksim Gazinosu’nun sahibi Fahrettin Aslan Bülent Ersoy’a tokat attı, Zeki Müren dayağını bile yedi ama ben sahneye aslanla, atla, motorla, hatta ayıyla bile çıktım bana bir tokat bile atamadı."

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