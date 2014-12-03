Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Adriana Lima Konuştu Acun İle Evlenecek Mi?

Adriana Lima ve Acun Ilıcalı aşk iddiaları için ilk açıklama geldi. Adriana Lima'ya Acun ile evleneceği iddiası soruldu.

Adriana Lima Konuştu Acun İle Evlenecek Mi?

Adriana Lima ve Acun Ilıcalı aşk iddiaları için ilk açıklama geldi. Adriana Lima'ya Acun ile evleneceği iddiası soruldu.

03 Aralık 2014 Çarşamba 14:57
Adriana Lima Konuştu Acun İle Evlenecek Mi?
banner238

Adriana Lima Konuştu Acun İle Evlenecek Mi?

Adriana Lima ve Acun Ilıcalı aşk iddiaları için ilk açıklama geldi. Adriana Lima'ya Acun ile evleneceği iddiası soruldu.
Acun Ilıcalı ile Adriana Lima'nın aşk yaşadığı hatta evleneceği haberleri son günlerde magazin gündeminin zirvesine oturdu. İki taraftan da bir açıklama gelmemesi bu ihtimalleri güçlendirdi. Acun bu konuda hala bir açıklama yapmazken "yılın aşkı" ile ilgili olarak ilk açıklama İngiltere'de podyuma çıkan seksi melek Adriama Lima'dan geldi.
Anadolu Ajansı da Acun Ilıcalı Adriana Lima aşk iddialarının peşine düştü. Victoria Secret's defilesinin kulisinde Adriana Lima ile söyleşi yaptı.
YALAN DA DEMEDİ
AA'nın sorduğu Acun Ilıcalı ile evlilik ve aşk iddialarına Adriana Lima 'yanıt vermeyi reddettiğini' cevabını verdi. Türkiye hakkında uzun uzun konuşan Adriana Lima'nın Acun Ilıcalı hakkındaki soruyu yanıtlamaması iddiaları daha da körükledi. Dikkat çeken bir diğer nokta da Adriana Lima'nın iddiaları yalanlamamış da olması.
VICTORIA DEFİLESİNDE KONUŞTU
Dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria's Secret'ın moda şovu bu yıl ilk kez İngiltere'nin başkenti Londra'da yapıldı. Londra'daki sergi ve fuar alanı Earl's Court'ta düzenlenen defile bu yıl Taylor Swift, Ed Sheeran, Ariana Grande ve Hozier gibi sanatçıların şarkıları eşliğinde yapıldı. Victoria's Secret ürünlerini sergileyen 47 modelin podyuma çıktığı defileye 3 binden fazla davetli katıldı.
ACUN ILICALI SORULUNCA
AA ekibi, defile öncesinde sahne arkasına girerek, modellerin şova hazırlık sürecini fotoğrafladı. AA ekibi, 25 makyöz ve 25 saç stilistinin dünyaca ünlü defile için hazırladığı modelleri görüntüledi.Sahne arkasında AA muhabirine konuşan Adriana Lima, "Defile ilk defa Londra'da düzenleneceği için hepimiz çok heyecanlıyız. Bunun için Londra'dan daha iyi başka bir yer düşünemiyorum çünkü modanın başkentindeyiz" dedi.
TÜRKİYE İKİNCİ EVİM
Türkiye hakkında konuşan Brezilyalı model, Türk mutfağını ve kültürünü çok sevdiğini dile getirdi. Lima, "Türkiye çok güzel bir ülke. Gittiğimde herkes çok sıcak karşılamıştı beni. Türkiye ikinci evlerimden birisi diyebileceğim bir yer gerçekten. Tekrar gitmeyi çok isterim" diye konuştu. Lima, Türk basınında kendisiyle ilgili yer alan iddialara ise yanıt vermeyi reddetti.
ACUN ILICALI CEPHESİ
Acun Ilıcalı ilk kez bu kadar uzun süre hakkında çıkan bir iddia için sessiz kalıyor. İkinci günde de Acun'dan Adriana konusunda bir yalanlama gelmeyince aşk dedikodularının aslı olduğu düşünülmeye başlandı. Acun Ilıcalı'nın twitter hesabını takibe alanlar bu konuda ne yazacağını merakla bekliyor.
AŞK MI REKLAM MI?
Acun Ilıcalı'nın sessizliğini bir kesim evlilik iddiasının doğru olduğuna yorarken büyük bir kesim ise 'reklam' olarak görüyor. TV8 kanalını satın alarak medya dünyasına giren Acun Ilıcalı, Adriana Lima aşk iddiaları ile popülerliğini artırıp reklamını yapıyor yorumları geliyor.
ACUN ILICALI - LİMA İDDİASI ZİRVEDE
Acun ile Adriana Limaarasında yaşandığı iddia edilen ‘gizli ilişki’ sosyal medyada hala ilk sıralarda bulunuyor. Adriana ve Acun başlıkları altında twitterda ilk sırada
ACUN ILICALI ADRİANA LİMA İLE EVLENİYOR İDDİASI NEDİR?
İddiaya göre Adriana Lima ve Acun arasında evliliğe doğru giden bir aşk başladı.
Acun Ilıcalı’nın, bu ilişki için 11 yıllık eşi Zeynep Ilıcalı’dan ayrılmaya karar verdiği iddia edildi. Adriana Lima’ya olan hayranlığını her zaman çekinmeden dile getiren Ilıcalı, ünlü modeli Türkiye’ye getirmiş ve programına konuk etmişti. Program sonrası ise Lima ve Ilıcalı arasında bir yakınlaşmanın olduğu belirtildi.  

Son Güncelleme: 03.12.2014 14:59
Anahtar Kelimeler:
Adriana Lima Konuştu Acun İle Evlenecek Mi?
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir Dizi Daha Final Yapıyor
Bir Dizi Daha Final Yapıyor
Yataktan fotoğraf paylaşınca...
Yataktan fotoğraf paylaşınca...
Metin Hara'dan 'ayrılık' açıklaması!
Metin Hara'dan 'ayrılık' açıklaması!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim