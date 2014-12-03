Adriana Lima Konuştu Acun İle Evlenecek Mi?



Adriana Lima ve Acun Ilıcalı aşk iddiaları için ilk açıklama geldi. Adriana Lima'ya Acun ile evleneceği iddiası soruldu.

Acun Ilıcalı ile Adriana Lima'nın aşk yaşadığı hatta evleneceği haberleri son günlerde magazin gündeminin zirvesine oturdu. İki taraftan da bir açıklama gelmemesi bu ihtimalleri güçlendirdi. Acun bu konuda hala bir açıklama yapmazken "yılın aşkı" ile ilgili olarak ilk açıklama İngiltere'de podyuma çıkan seksi melek Adriama Lima'dan geldi.

Anadolu Ajansı da Acun Ilıcalı Adriana Lima aşk iddialarının peşine düştü. Victoria Secret's defilesinin kulisinde Adriana Lima ile söyleşi yaptı.

YALAN DA DEMEDİ

AA'nın sorduğu Acun Ilıcalı ile evlilik ve aşk iddialarına Adriana Lima 'yanıt vermeyi reddettiğini' cevabını verdi. Türkiye hakkında uzun uzun konuşan Adriana Lima'nın Acun Ilıcalı hakkındaki soruyu yanıtlamaması iddiaları daha da körükledi. Dikkat çeken bir diğer nokta da Adriana Lima'nın iddiaları yalanlamamış da olması.

VICTORIA DEFİLESİNDE KONUŞTU

Dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria's Secret'ın moda şovu bu yıl ilk kez İngiltere'nin başkenti Londra'da yapıldı. Londra'daki sergi ve fuar alanı Earl's Court'ta düzenlenen defile bu yıl Taylor Swift, Ed Sheeran, Ariana Grande ve Hozier gibi sanatçıların şarkıları eşliğinde yapıldı. Victoria's Secret ürünlerini sergileyen 47 modelin podyuma çıktığı defileye 3 binden fazla davetli katıldı.

ACUN ILICALI SORULUNCA

AA ekibi, defile öncesinde sahne arkasına girerek, modellerin şova hazırlık sürecini fotoğrafladı. AA ekibi, 25 makyöz ve 25 saç stilistinin dünyaca ünlü defile için hazırladığı modelleri görüntüledi.Sahne arkasında AA muhabirine konuşan Adriana Lima, "Defile ilk defa Londra'da düzenleneceği için hepimiz çok heyecanlıyız. Bunun için Londra'dan daha iyi başka bir yer düşünemiyorum çünkü modanın başkentindeyiz" dedi.

TÜRKİYE İKİNCİ EVİM

Türkiye hakkında konuşan Brezilyalı model, Türk mutfağını ve kültürünü çok sevdiğini dile getirdi. Lima, "Türkiye çok güzel bir ülke. Gittiğimde herkes çok sıcak karşılamıştı beni. Türkiye ikinci evlerimden birisi diyebileceğim bir yer gerçekten. Tekrar gitmeyi çok isterim" diye konuştu. Lima, Türk basınında kendisiyle ilgili yer alan iddialara ise yanıt vermeyi reddetti.

ACUN ILICALI CEPHESİ

Acun Ilıcalı ilk kez bu kadar uzun süre hakkında çıkan bir iddia için sessiz kalıyor. İkinci günde de Acun'dan Adriana konusunda bir yalanlama gelmeyince aşk dedikodularının aslı olduğu düşünülmeye başlandı. Acun Ilıcalı'nın twitter hesabını takibe alanlar bu konuda ne yazacağını merakla bekliyor.

AŞK MI REKLAM MI?

Acun Ilıcalı'nın sessizliğini bir kesim evlilik iddiasının doğru olduğuna yorarken büyük bir kesim ise 'reklam' olarak görüyor. TV8 kanalını satın alarak medya dünyasına giren Acun Ilıcalı, Adriana Lima aşk iddiaları ile popülerliğini artırıp reklamını yapıyor yorumları geliyor.

ACUN ILICALI - LİMA İDDİASI ZİRVEDE

Acun ile Adriana Limaarasında yaşandığı iddia edilen ‘gizli ilişki’ sosyal medyada hala ilk sıralarda bulunuyor. Adriana ve Acun başlıkları altında twitterda ilk sırada

ACUN ILICALI ADRİANA LİMA İLE EVLENİYOR İDDİASI NEDİR?

İddiaya göre Adriana Lima ve Acun arasında evliliğe doğru giden bir aşk başladı.

Acun Ilıcalı’nın, bu ilişki için 11 yıllık eşi Zeynep Ilıcalı’dan ayrılmaya karar verdiği iddia edildi. Adriana Lima’ya olan hayranlığını her zaman çekinmeden dile getiren Ilıcalı, ünlü modeli Türkiye’ye getirmiş ve programına konuk etmişti. Program sonrası ise Lima ve Ilıcalı arasında bir yakınlaşmanın olduğu belirtildi.