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Adriana Lima bombayı patlattı

Eski model Adriana Lima geride bıraktığımız günlerde ailesiyle tanıştırdığı sevgilisi Metin Hara'yla baş başa çekilmiş bir selfiesini paylaştı.

Adriana Lima bombayı patlattı

Eski model Adriana Lima geride bıraktığımız günlerde ailesiyle tanıştırdığı sevgilisi Metin Hara'yla baş başa çekilmiş bir selfiesini paylaştı.

21 Mart 2018 Çarşamba 22:51
Adriana Lima bombayı patlattı
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Geçtiğimiz yaz başlayan sürpriz aşklarıyla dünya magazin basınının gündemine oturan Adrina Lima ve Metin Hara aşkı doludizgin devam ediyor. Haklarında dönem dönem çıkan ayrılacakları yönündeki iddiaları yaptıkları paylaşımlarla yalanlayan ikilinin buna dair son paylaşımı Adriana Lima’dan geldi. Birlikte çekilmiş bir fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Adriana Lima, üzerine Kral ve Kraliçe yazdığı fotoğrafa ayrıca ilişkilerinin çok güzel gittiğini göstermek adına; “Hayatının bir parçası olmaktan çok minnettar ve gururluyum… Sensiz eksiğim, çok yakında görüşürüz” notunu da düştü. 

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