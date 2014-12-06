Adriana Lima, Acun Ilıcalı ile aşk iddialarını yanıtladı

Acun Ilıcalı’nın Adriana Lima’yla aşkı son bir haftanın en çok konuşulan haberiydi.Ilıcalı sessizliğini korurken Adriana’yı kuliste kıstırıyorum.

.Bu Lima’yla üçüncü karşılaşmamız. İki yıl arayla İstanbul’da röportaj yapmıştık. Hatta son gelişinde onu havaalanında karşıladık, helikopterle İstanbul semalarında dolaşırken konuştuk. Beni Victoria’s Secret’ın kulisinde görünce çok şaşırdı “Seni hatırlıyorum” dedi hemen.Saçları maşayla dalgalandırılıyordu, sorularımı sormak için hemen yanına iliştim. Önce günün anlam ve ehemmiyetine ilişkin duygularını aldım: “Victoria’s Secret Fashion Show benim için ve tüm dünya için en önemli moda olayı.

Yeni yıl duygusuyla özdeşleşti. Yakında Noel Baba’yı tahtından ederiz.”Gergin görünüyordu, hatta üzgün... “Her sene şov öncesi biraz gergin, fazlasıyla heyecanlı oluyorum. Bu, hiç azalmıyor” dedi ama beni pek tatmin etmedi.Vücut ölçülerine göre üzerine tasarlanan 2 milyon dolarlık tasarımı gururla taşıyacağını anlattı, sonra ben fasulyenin faydalarına geldim.

Yumuşak bir geçişle “Türkiye deyince aklına ne geliyor?” diye sordum.“Türkleri çok seviyorum. İstanbul’a gelince kendimi harika hissediyorum. Brezilya ve Miami’den sonra üçüncü evim İstanbul. Enerjisine bayılıyorum” diyerek cevaplayınca pası aldım ve soruyu patlattım:

“Türkiye’de yakında Acun Ilıcalı ile evleneceğiniz konuşuluyor. Başımızda dikilen üç gardiyan menajer üzerime atlıyor. “Özel hayatı hakkında konuşmuyor”, “Bu soruyu geçelim” “Evet, son sorunuzu alabilir miyiz?” bağrışmaları arasında ortaokul İngilizce dersindeki öğretmenler gibi “True or false Adriana?” (Doğru mu yanlış mı?) diye bağırıyorum.Gelinimiz olacak mısın?”

Adriana “Ben bu gazeteciyi tanıyorum. İlk ve son kez cevap vereceğim” diyerek menajerlerini susturuyor, açıklamasını yapıyor:

“Ben Acun’la birlikte değilim. Hiç çıkmadık, buluşmadık, özel hiçbir şey yaşamadım, beraber olmadım.Evlilik dedikoduları koca bir yalan, çok aptalca. Acun benim sadece arkadaşım.”

Son Güncelleme: 06.12.2014 11:57