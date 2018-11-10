Adanın en moderin mekanı Thrones Mağusa'da kapılarını açtı

ADANIN EN MODERN MEKANI THRONES MAĞUSA’DA KAPILARINI AÇTI

550m²’lik alanı ile yaklaşık bin kişiyi eğlencenin sınırsız doruklarına çıkaran 16 Locası bulunan 75 bistrosu ile sınırsızca dans edip eğlenebileceğiniz Gazimağusa’nın ve Kıbrıs’ın en modernin, en ihtişamlı en gösterişli Thrones Club, dün akşam görkemli bir törenle açıldı.

Çeşitli görsel şovları ile göz kamaştırmayı başaran Thrones Club dün akşam Dj Umut Özsoy ile konuklara muhteşem gece yaşatmasını bildi.

Thrones Club, Salı akşamları salsa ile başlayarak, Çarşamba, Cuma ve Cumartesi günleri ise disko ve bar olarak saat 22.30 ve 04.00 arasında eğlencenin merkezi olacak.

(MHA)