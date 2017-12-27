Acun'un Kadroya Almadığı İsim O Diziye Dahil Oldu!

Acun Ilıcalı'nın bu seneki AllStar kadrosuna almadığı isim Serkay Tütüncü, Kanal D ekranlarında yeni başlayacak İnsanlık Suçu adlı diziye dahil oldu.

Kanal D'nin Pastel Film imzalı yeni dizisi İnsanlık Suçu'nun oyuncu seçimi devam ediyor. Gizem Karaca ile Kaan Yıldırım'ın başrolünü paylaşacağı dizide bu seneki Survivor kadrosuna dahil olamayan Serkay Tütüncü de rol alacak.

GİZEM KARACA'NIN NİŞANLISINI OYNAYACAK

Uzun süredir üzerinde çalışılan dizinin oyuncu kadrosuna geçen yıl Survivor yarışmasıyla dikkatleri üzerine çeken İzmirli Serkay Tütüncü de katıldı.

26 yaşındaki Tütüncü 'İnsanlık Suçu' dizisinde Gizem Karaca'nın nişanlısı 'Gökhan' rolüne hayat verecek.