Acun Ilıcalı'nın 4 Yaşındaki Kızı Herkesi Şoke Etti!



TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın 4 yaşındaki kızları İngilizce konuşmasıyla görenleri şaşırttı. Melisa'nın bu anlarını annesi Subaşı, Instagram'dan paylaştı.TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı ve modacı Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa, 4 yaşında olmasına rağmen ana dili gibi İngilizce konuşuyor. Bu anları Instagram hesabından paylaşan Subaşı, herkesi şaşırttı.Acun'dan Şeyma Subaşı itirafı: 'Başından beri kafaya taktım'Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa, ana dili gibi İngilizce konuştu, o anları Subaşı Instagram'da paylaştı. Ülkemizde İngilizce konuşmak büyük bir sorunken 4 yaşındaki bir çocuğun çatır çatır İngilizce konuşması herkesi şaşırttı.