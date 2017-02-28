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28 Şubat 2017 Salı 15:36

Acun Ilıcalı'nın 4 Yaşındaki Kızı Herkesi Şoke Etti!

Acun Ilıcalı'nın 4 Yaşındaki Kızı Herkesi Şoke Etti!
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Acun Ilıcalı'nın 4 Yaşındaki Kızı Herkesi Şoke Etti!
TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın 4 yaşındaki kızları İngilizce konuşmasıyla görenleri şaşırttı.


TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın 4 yaşındaki kızları İngilizce konuşmasıyla görenleri şaşırttı. Melisa'nın bu anlarını annesi Subaşı, Instagram'dan paylaştı.

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı ve modacı Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa, 4 yaşında olmasına rağmen ana dili gibi İngilizce konuşuyor. Bu anları Instagram hesabından paylaşan Subaşı, herkesi şaşırttı.


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ANA DİLİ GİBİ İNGİLİZCE KONUŞUYOR
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa, ana dili gibi İngilizce konuştu, o anları Subaşı Instagram'da paylaştı. Ülkemizde İngilizce konuşmak büyük bir sorunken 4 yaşındaki bir çocuğun çatır çatır İngilizce konuşması herkesi şaşırttı.


 
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