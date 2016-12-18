Magazin:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Aralık 2016 Pazar 11:45

Acun Ilıcalı Eleman Arıyor

Acun Ilıcalı Eleman Arıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Acun Ilıcalı Eleman Arıyor
'O Ses' formatını Yunanistan'a taşıyan Acun Ilıcalı, burada kalıcı olmak üzere harekete geçti.


Yunanistan'da O Ses'i hayata geçiren Acun Ilıcalı, o ülkede kalıcı olmak için kolları sıvadı. İlk olarak O Ses Yunanistan'ı yapan, Survivor Yunanistan için geri sayıma başlayan Acun Ilıcalı, Yunanistan'da yeni projeler yapmak istediğini saklamıyordu. Acun Ilıcalı'nın Yunanistan'da bir televizyon kanalı sahibi olmak istediği de biliniyor… Yunan halkını ekran başına kilitleyen Türk olmayı hayal ettiğini söyleyen Acun Ilıcalı, Yunanca bilen elemanlar aramaya başladı.




 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son Hali Hayranlarını Üzdü! Son Hali Hayranlarını Üzdü!
Ünlü Sanatçıdan Kötü Haber Ünlü Sanatçıdan Kötü Haber
Aydemir Akbaş: 'Öpüştüğüm Kızcağıza Çok Üzüldüm' Aydemir Akbaş: 'Öpüştüğüm Kızcağıza...
Demet Akbağ Bırakıyor Demet Akbağ Bırakıyor
Survivor 2017’de Yarışacak Bir İsim Daha Belli Oldu Survivor 2017’de Yarışacak Bir İsim Daha Belli...
Banker Bilo Filminde Fark Edilmemiş Bir Hata Banker Bilo Filminde Fark Edilmemiş Bir Hata
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Son Hali Hayranlarını Üzdü!

Haberi Oku