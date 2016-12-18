Acun Ilıcalı Eleman Arıyor



Yunanistan'da O Ses'i hayata geçiren Acun Ilıcalı, o ülkede kalıcı olmak için kolları sıvadı. İlk olarak O Ses Yunanistan'ı yapan, Survivor Yunanistan için geri sayıma başlayan Acun Ilıcalı, Yunanistan'da yeni projeler yapmak istediğini saklamıyordu. Acun Ilıcalı'nın Yunanistan'da bir televizyon kanalı sahibi olmak istediği de biliniyor… Yunan halkını ekran başına kilitleyen Türk olmayı hayal ettiğini söyleyen Acun Ilıcalı, Yunanca bilen elemanlar aramaya başladı.