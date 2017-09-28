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28 Eylül 2017 Perşembe 16:10

Acun Ilıcalı'dan İddialara Yanıt!

'Arda Turan düğüne katılmadı', 'Hülya takibi bıraktı'

Acun Ilıcalı'dan İddialara Yanıt!
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Acun Ilıcalı hakkındaki iddialara sosyal medyadan yanıt verdi!

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı 18 Eylül'de nikah masasına oturdu. Çift 19 Eylül'de de St. Tropez'de muhteşem bir düğün yaptı.Türkiye'den 250 davetlinin katıldığı gecede Acun Ilıcalı'nın yakın dostları Arda Turan ve Hülya Avşar yoktu.

Arda ile Acun'un arasının açık olduğu konuşulurken, bugün de 'Hülya Avşar, Acun'u takibi bıraktı' haberleri gündeme geldi.

Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu ve haberlere sosyal medya hesabından yanıt verdi:

"Arda düğüne gelmedi, Hülya takibi bıraktı" Arda’nın maçı vardı düğün günü, Hülya zaten takip etmiyordu nasıl takibi bıraksın :)) Haftaya 'Yetenek Sizsiniz Türkiye'de yanımda oturacak. Okudukça gülüyoruz. Haset kişilerin oyununa gelip haber yapmayın arkadaşlar..."





 
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