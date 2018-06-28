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Acun için seferberlik başlatıldı!

Acun için seferberlik başlatıldı!

28 Haziran 2018 Perşembe 16:28
Acun için seferberlik başlatıldı!

Survivor çekim ekibinde yer alan Alper Baycın'ın uğradığı bıçaklı saldırı sonucu öldürüldüğü Dominik Cumhuriyet'inde yetkililer sık sık Acun Ilıcalı'yı arayarak soruşturma ile ilgili bilgi veriyor.

Dominik Cumhuriyet'inde çekimleri yapılan Survivor yarışmasında dün akşam gelen bir haber izleyicileri ve yapım ekibini yasa boğdu. Acun Ilıcalı acı haberi "Alper Baycın'ı hain saldırı bir sonucu kaybettik" sözleriyle duyurdu.

KONUŞMAKTA ZORLANDI

Dün gece sosyal medyada Acun Ilıcalı'nın yayınladığı bir mesaj izleyenleri ve takipçileri şoke etti. Survivor'un çekim ekibinde yer alan Alper Baycın'ın uğradığı bir saldırı sonucunda hayatını kaybettiğini duyuran Acun Ilıcalı, daha sonra canlı yayın ile acı olayı anlatarak izleyicilere durumu bildirdi. Acun Ilıcalı'nın oldukça üzgün ve konuşmakta zorluk çekmesi dikkat çekti. Bu acı olayın ardından yarışmanın Kıbrıs canlı yayını iptal edildi.

YETKİLİLER ÜZGÜN

Yıllardır Acun Ilıcalı ve ekibine evsahipliği yapan Dominik Cumhuriyet'inde yetkililerin yaşanan olaydan dolay çok üzgün olduğu öğrenildi.

ACUN'U ARAYIP BİLGİ VERİYORLAR

Cinayeti işleyen kişi ile bu olayda parmağı olanların en ağır şekilde cezalandırılacağını belirten yetkililer, yürütülen soruşturma ile ilgili sık sık Acun Ilıcalı'ya da bilgi veriyor. 

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