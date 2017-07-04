ACUN'DAN ŞOK KARAR HEPSİNİ GÖNDERİYOR!

O Ses Türkiye'de tüm jüri değişiyor!



Yıldız Tilbe için, Acun Ilıcalı'nın kanalına transfer olacağı magazin gündemine bomba gibi düştü.O Ses Türkiye yarışmasında 6 sezondur birincilik için gözyaşı döken, dualar eden Hadise nihayet amacına ulaşmıştı. Fakat hevesi kursağında kaldı.Yeni sezon hazırlığı yapan Acun Ilıcalı'nın Murat Boz hariç tüm jüri üyelerini değiştirme kararı aldığı konuşuluyor.Sibel Can, Hadise, Gökhan ve Hakan Özoğuz kardeşlerin yerine yeni isimler düşünüldüğü hatta ilk teklifin Yıldız Tilbe'ye götürüldüğü iddia edildi.Kulislerde konuşulanlara göre; Yıldız Tilbe'ye teklif çoktan gitti ve o da olumlu baktığını dile getirdi.Kötü haberi alan Hadise'nin ise morali bozulduğu iddia edildi.O Ses Türkiye'nin final bölümününde bir sürpriz yaşanmıştı. Acun Ilıcalı salonda Yıldız Tilbe'yi anons ettikten sonra salonda büyük bir alkış olmuştu.Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe'yi Survivor'a da davet etmişti ama şarkıcı teklifi yol yüzünden reddetmişti.