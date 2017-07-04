Magazin:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2017 Salı 15:12

ACUN'DAN ŞOK KARAR HEPSİNİ GÖNDERİYOR!

ACUN'DAN ŞOK KARAR HEPSİNİ GÖNDERİYOR!
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233
O Ses Türkiye'de tüm jüri değişiyor!
Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin, Hadise'nin yerine 'O Ses Türkiye' yarışmasında jüri koltuğuna oturacağı iddia edildi.

Yıldız Tilbe için, Acun Ilıcalı'nın kanalına transfer olacağı magazin gündemine bomba gibi düştü.



'O SES TÜRKİYE'YE Mİ GELİYOR?

O Ses Türkiye yarışmasında 6 sezondur birincilik için gözyaşı döken, dualar eden Hadise nihayet amacına ulaşmıştı. Fakat hevesi kursağında kaldı.

Yeni sezon hazırlığı yapan Acun Ilıcalı'nın Murat Boz hariç tüm jüri üyelerini değiştirme kararı aldığı konuşuluyor.

Sibel Can, Hadise, Gökhan ve Hakan Özoğuz kardeşlerin yerine yeni isimler düşünüldüğü hatta ilk teklifin Yıldız Tilbe'ye götürüldüğü iddia edildi.

Kulislerde konuşulanlara göre; Yıldız Tilbe'ye teklif çoktan gitti ve o da olumlu baktığını dile getirdi.

Kötü haberi alan Hadise'nin ise morali bozulduğu iddia edildi.

O SES TÜRKİYE FİNALİNDE YILDIZ TİLBE SÜRPRİZİ YAŞANMIŞTI
O Ses Türkiye'nin final bölümününde bir sürpriz yaşanmıştı. Acun Ilıcalı salonda Yıldız Tilbe'yi anons ettikten sonra salonda büyük bir alkış olmuştu.


SURVİVOR TEKLİFİNİ REDDETMİŞTİ
Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe'yi Survivor'a da davet etmişti ama şarkıcı teklifi yol yüzünden reddetmişti.

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fikret Hakan Aslında Akciğer Kanserinden Ölmemiş! Fikret Hakan Aslında Akciğer Kanserinden Ölmemiş!
Ebru Şallı'ya Büyük Şok! Çıplak Fotoğraflar... Ebru Şallı'ya Büyük Şok! Çıplak Fotoğraflar...
Soner Arıca Hastaneye Kaldırıldı Soner Arıca Hastaneye Kaldırıldı
Bir Deri Bir Kemik Kaldı, Tedaviye Başladı! Bir Deri Bir Kemik Kaldı, Tedaviye Başladı!
'Kadınlar Çıplak Fotoğrafını Gönderip...' 'Kadınlar Çıplak Fotoğrafını Gönderip...'
Hülya Avşar'dan Yeni Bir Cesur Poz Daha! Hülya Avşar'dan Yeni Bir Cesur Poz Daha!
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Fikret Hakan Aslında Akciğer Kanserinden Ölmemiş!

Haberi Oku