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17 Şubat 2017 Cuma 13:59

Acun'dan Şok Açıklama: 'Artık Survivor'da Olmayacak'

Acun'dan Şok Açıklama: 'Artık Survivor'da Olmayacak'
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Acun'dan Şok Açıklama: 'Artık Survivor'da Olmayacak'

Acun Ilıcalı, 'Survivor 2017'de acil durum konseyini topladı ve iddialı bir yarışmacının artık Survivor'da olmayacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından Survivor 2017 yarışmasında sürekli karşı karşıya gelen 2 isim öne çıktı. Bu akşam yayınlanacak Survivor 2017 20. bölümde elenen isim ortaya çıkacak...

Bir yarışmacı, hayallerine veda etti. Peki Survivor'da elenen isim kim? Acun Ilıcalı konu ile ilgili detayları bu akşam yayınlanacak olan Survivor ada konseyinde açıklayacak...

TV8'de ekranlara gelen, reyting rekortmeni 'Survivor 2017' yarışmasında son dakika gelişmesi yaşanıyor.


Survivor'ın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, ünlüler ve gönüllüler takımını acil durum toplantısına çağırıp kötü bir haber veriyor.

Önemli bir gelişme yaşandığını belirten ünlü televizyoncu, "Şu anda bir yarışmacımız eksik. Kuzey Kıbrıs’taki büyük finalin önemli adaylarından biriydi. Ve o artık Survivor’da olamayacak" diyerek, bir yarışmacının adaya veda ettiğini açıklıyor.

AKILLARA İKİ İSİM GELDİ
Ünlü sunucunun bu açıklamasının ardından akıllara iki isim geldi. Biri sakatlığından dolayı Serhat; diğeri ise açlıktan ve yaptığı tartışmalı hareketlerden dolayı birçok kez uyarı alan Eser…


 
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