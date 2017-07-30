Magazin:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Temmuz 2017 Pazar 13:26

Acun'dan Şeyma'ya 56 Milyon TL'lik Hediye!

Acun'dan Şeyma'ya 56 Milyon TL'lik Hediye!
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233
TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, müstakbel eşi Şeyma Subaşı'na düğün hediyesi olarak 56 milyon TL değerinde boğaza nazır ev satın aldı.

Türkiye'nin en çok konuştuğu çift Acun Ilıcalı ile müstakbel eşi Şeyma Subaşı, eylül ayında dünya evine girmeye hazırlanırken Acun'un düğün hediyesi de belli oldu.

Ünlü yapımcı müstakbel eşine 56 milyon TL değerinde ev satın aldı.

Eylül ayında Fransa'da dünya evine girecek olan çift, düğün hazırlıkları için şimdiden büyük bir hazırlığa girdi.

Düğün sonrası parti için mekan kapatan Acun Ilıcalı'nın jestleri bununla sınırlı kalmadı. Ilıcalı şimdi de Subaşı için Kuruçeşme'de 56 milyon TL değerinde, boğaz manzaralı bir ev satın aldı.

Şu sıralar Çeşme, Mikonos arasında mekik dokuyan Subaşı'nın evlendikten sonra yeni evinde ikamet etmesi bekleniyor.

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hülya Avşar'dan Cesur Tanıtım! Hülya Avşar'dan Cesur Tanıtım!
ÜNLÜ SANATÇI KAZA GEÇİRDİ ÜNLÜ SANATÇI KAZA GEÇİRDİ
'Çıplak Fotoğraf' Davasında Ebru Şallı’ya İkinci Şok 'Çıplak Fotoğraf' Davasında Ebru Şallı’ya...
Beyninden Tümör Alındı Beyninden Tümör Alındı
Ünlü Oyuncu Gözaltına Alındı! Ünlü Oyuncu Gözaltına Alındı!
Çocuklar Duymasın Ekranlara Bomba Gibi Düştü! Çocuklar Duymasın Ekranlara Bomba Gibi Düştü!
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Hülya Avşar'dan Cesur Tanıtım!
Hülya Avşar'dan Cesur Tanıtım!

Haberi Oku