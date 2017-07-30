Acun'dan Şeyma'ya 56 Milyon TL'lik Hediye!

Türkiye'nin en çok konuştuğu çift Acun Ilıcalı ile müstakbel eşi Şeyma Subaşı, eylül ayında dünya evine girmeye hazırlanırken Acun'un düğün hediyesi de belli oldu.Ünlü yapımcı müstakbel eşine 56 milyon TL değerinde ev satın aldı.Eylül ayında Fransa'da dünya evine girecek olan çift, düğün hazırlıkları için şimdiden büyük bir hazırlığa girdi.Düğün sonrası parti için mekan kapatan Acun Ilıcalı'nın jestleri bununla sınırlı kalmadı. Ilıcalı şimdi de Subaşı için Kuruçeşme'de 56 milyon TL değerinde, boğaz manzaralı bir ev satın aldı.Şu sıralar Çeşme, Mikonos arasında mekik dokuyan Subaşı'nın evlendikten sonra yeni evinde ikamet etmesi bekleniyor.