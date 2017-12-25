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Acun'dan Şeyma'ya 223 Bin TL'lik Hediye!

Acun'dan Şeyma'ya 223 Bin TL'lik Hediye!

Acun'dan Şeyma'ya 223 Bin TL'lik Hediye!

Acun'dan Şeyma'ya 223 Bin TL'lik Hediye!

25 Aralık 2017 Pazartesi 17:07
Acun'dan Şeyma'ya 223 Bin TL'lik Hediye!
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Tv8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, geçtiğimiz Eylül ayında evlendiği Şeyma Subaşı’na yaklaşık 223 bin liraya saat satın aldı.

Şeyma Subaşı şu sıralar kızı Melisa ile Miami’de tatilde. Instagram fenomeni Subaşı, tatilden fotoğraflarını sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

 Yaptığı paylaşımlarda Şeyma Subaşı’nın kolunda dünyaca ünlü marka olan Audemas Piguet’in “Royal Oak” adlı altın saatini gören takipçileri şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Bu saatin değeri 57 bin 200 İsviçre Frangı yani yaklaşık 223 bin lira.

İşte o saat :

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