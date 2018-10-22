Acun'dan flaş karar!

Star TV ekranlarında final yapan dizi, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'e transfer oldu.

Günlük dizi 'Adını Sen Koy', geçtiğimız hafta ekrana gelen 390'ıncı bölümüyle final yapmıştı. Ekran macerasına TRT 1'de başladıktan sonra Star TV'ye transfer olan dizinin yeni kanalı belli oldu.

Medyaradar'ın haberine göre; başrollerinde Cenk Torun, Özlem Deniz Durmaz, Tuğçe Ersoy Gökberk Demirci, Mert Öcal ve Dünya Aydoğdu'nun rol aldığı 'Adını Sen Koy',Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'e transfer oldu.

Instagram hesabından açıklama yapan dizinin başrol oyuncusu Cenk Torun, "En kısa zamanda yeni kanalımız TV8'de yeni saatimizde buluşmak üzere" ifadelerini kullandı.

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