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Acun'dan flaş karar!

Final yapan diziyi transfer etti

Acun'dan flaş karar!

Final yapan diziyi transfer etti

22 Ekim 2018 Pazartesi 10:28
Acun'dan flaş karar!

Star TV ekranlarında final yapan dizi, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'e transfer oldu.

Günlük dizi 'Adını Sen Koy', geçtiğimız hafta ekrana gelen 390'ıncı bölümüyle final yapmıştı. Ekran macerasına TRT 1'de başladıktan sonra Star TV'ye transfer olan dizinin yeni kanalı belli oldu.

Medyaradar'ın haberine göre; başrollerinde Cenk Torun, Özlem Deniz Durmaz, Tuğçe Ersoy Gökberk Demirci, Mert Öcal ve Dünya Aydoğdu'nun rol aldığı 'Adını Sen Koy',Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'e transfer oldu.

Instagram hesabından açıklama yapan dizinin başrol oyuncusu Cenk Torun, "En kısa zamanda yeni kanalımız TV8'de yeni saatimizde buluşmak üzere" ifadelerini kullandı.

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