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24 Kasım 2017 Cuma 16:47

ACUN 3 İSMİ DAHA AÇIKLADI!

ACUN 3 İSMİ DAHA AÇIKLADI!
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 Survivor 2018'in ne zaman başlayacağı ve kimlerin yarışacağı merak konusu oldu. Acun Ilıcalı, Survivor 2018'de yarışacak üç bomba ismi birden açıkladı. Hilmi Cem İntepe, Adem Kılıççı ve Hakan Hatipoğlu Survivor 2018 All Star'da yarışacak...
Reyting rekorları kıran Survivor 2018 All Star yarışmasının yarışmacıları yavaş yavaş belli oluyor. Daha önce Cumali Akgül, Turabi Çamkıran, Sema Aydemir, Nagihan Karadere, Merve Aydın ve Murat Ceylan açıklanmıştı.

ACUN ILICALI INSTAGRAM'DAN AÇIKLADI 

Acun Ilıcalı, Survivor 2018'de yarışacak üç bomba ismi birden açıkladı. Hilmi Cem İntepe, Adem Kılıççı ve Hakan Hatipoğlu Survivor 2018 All Star'da yarışacak diğer isimler oldu. 

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, İnstagram hesabından yaptığı paylaşıma, "Survivor2018 All Star kadrosuna 3 isim daha dahil oldu; Hilmi Cem İntepe, Adem Kılıççı, Hakan Hatipoğlu. Üçüne de başarılar dilerim" notunu yazdı.

İŞTE SURVİVOR 2018 ALL STAR'DA YARIŞACAK 9 YARIŞMACI

-Cumali Akgül 

-Turabi Çamkıran 

-Sema Aydemir 

-Nagihan Karadere 

-Merve Aydın

-Murat Ceylan 

- Hilmi Cem İntepe 

- Adem Kılıççı 

- Hakan Hatipoğlu




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