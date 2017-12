ACUN 3 İSMİ DAHA AÇIKLADI!

Reyting rekorları kıran Survivor 2018 All Star yarışmasının yarışmacıları yavaş yavaş belli oluyor. Daha önce Cumali Akgül, Turabi Çamkıran, Sema Aydemir, Nagihan Karadere, Merve Aydın ve Murat Ceylan açıklanmıştı.Acun Ilıcalı, Survivor 2018'de yarışacak üç bomba ismi birden açıkladı. Hilmi Cem İntepe, Adem Kılıççı ve Hakan Hatipoğlu Survivor 2018 All Star'da yarışacak diğer isimler oldu.TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, İnstagram hesabından yaptığı paylaşıma, "Survivor2018 All Star kadrosuna 3 isim daha dahil oldu; Hilmi Cem İntepe, Adem Kılıççı, Hakan Hatipoğlu. Üçüne de başarılar dilerim" notunu yazdı.-Cumali Akgül-Turabi Çamkıran-Sema Aydemir-Nagihan Karadere-Merve Aydın-Murat Ceylan- Hilmi Cem İntepe- Adem Kılıççı- Hakan Hatipoğlu