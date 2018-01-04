86 Kilo Veren Pelin Öztekin Gelin Oldu!

Verdiği kilolarla adeta farklı bir insan olan oyuncu Pelin Öztekin, güzelliğiyle mest etti. Öztekin, bir dergi için gelinlik giydi, görenler büyülendi.

Oyuncu Pelin Öztekin, 153 kiloya çıkınca 3.5 yıl önce mide küçültme ameliyatı olmuştu. 86 kilo verip 67'ye düşen Pelin Öztekin, nişanlısı ve meslektaşı Kıvanç Baran Arslan'dan Aralık 2016'da ayrılmıştı. Geçen Haziran'da da lise yıllarında platonik aşık olduğu Berk Uğuz ile yeni bir maceraya yelken açtı.

"HENÜZ EVLİLİĞİ KONUŞMADIK"

Pelin Öztekin, BeStyle Wedding dergisi için gelinlik giyip objektif karşısına geçti. Pelin Öztekin şunları söyledi:

"Berk ile yolunda ve güzel ilerleyen bir ilişkimiz var. Yıllar sonra yakaladığımız enerjinin keyfini çıkarıyoruz. Henüz evliliği konuşmaya başlamadık. Aşkı köşeye sıkıştırmaya gerek yok. Ama evlenirsem kuğu gibi zarif ve sade bir gelin olmak isterim. Hayalim de çocukluğumdan beri hiç değişmedi; plajda çıplak ayakla yaz düğünü."

İşte Pelin Öztekin'in o fotoğrafları: