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‘Muhteşem’e üç kişilik koruma

Daha ekrana gelmeden tehditler almaya başlayan ‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisinin ekibini çekimlerde....

‘Muhteşem’e üç kişilik koruma

Daha ekrana gelmeden tehditler almaya başlayan ‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisinin ekibini çekimlerde....

20 Ekim 2011 Perşembe 09:52
‘Muhteşem’e üç kişilik koruma
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Daha ekrana gelmeden tehditler almaya başlayan ‘Muhteşem Yüzyıldizisinin ekibini çekimlerde 3 kişilik özel güvenlik koruyor.

Yayımlandığı ilk haftadan bu yana izlenme rekorları kıran ve bir o kadar da eleştiri yağmuruna tutulan “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde tedirginlik devam ediyor. Kanuni Sultan Süleyman’ın yaşantısının ve harem sahnelerinin doğru yansıtılmadığı gerekçesiyle daha ekrana gelmeden eleştirilmeye başlanan ve tehditler alan dizinin yapım şirketinin çareyi özel güvenlik görevlisi tutmakta bulduğu ortaya çıktı. KUŞ UÇURTMUYORLAR Milliyet'in haberine göre; çekimler üç kişilik özel güvenlik görevlilerinin eşliğinde yapılıyor. Herhangi bir saldırıya karşı hazır bekletilen görevliler sette kuş uçurtmuyor.

LANETE İNANMIYOR Dizinin Kanuni Sultan Süleyman’ı Halit Ergenç, “Muhteşem Yüzyıl”ın senaristi Meral Okay’ın kanser hastalığına yakalanmasına ve kendisinin ayağının kırılıp belini incitmesine İsmailağa cemaati tarafından, facebook’ta açılan bir sayfada ‘lanet’ olarak işaret edilmesine tepki gösterdi. Sette yaşanan hastalık ve kaza gibi olayların lanet olarak gösterilmesine anlam veremediğini belirten oyuncu, “Bu bence çok saçma. Ayağımın kırılması bir iş kazasıydı, ben bu tip şeylere ve söylendiği gibi Kanuni’nin lanetine inanmıyorum” de

Son Güncelleme: 20.10.2011 09:52
Anahtar Kelimeler:
HürremSultanDiziMuhteşem YüzyılKanuni
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