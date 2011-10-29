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8 yıllık küslük bitti

2003 yılından beri 'telif hakları' yüzünden küs olan 22 yıllık dost Nilüfer ile Kayahan barıştı

8 yıllık küslük bitti

2003 yılından beri 'telif hakları' yüzünden küs olan 22 yıllık dost Nilüfer ile Kayahan barıştı

29 Ekim 2011 Cumartesi 23:29
8 yıllık küslük bitti
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4 gün önce Amerikan Hastanesi'nde ameliyat olan Nilüfer'in tedavisi başladı. Sanatçıyı, 22 yıllık dostluğun ardından 'telif hakları' yüzünden 2003'te küstüğü Kayahan da aradı. Posta'nın haberine göre, Kayahan "Nilüfer'le aramızda iyi bir konuşma geçti. Küslük bitti.

Ne yazık ki bizi hastalık birleştirdi. Ben de 1990 ve 2010'da yumuşak doku kanseri atlattım. 6 ay ömrümün kaldığını söylemişlerdi.

Bir veda şarkısı yazıp okusun diye Nilüfer'e vermiştim. Şarkının adı: 'Yemin Ettim'di. "Okurken birlikte ağlamıştık." dedi. Tedavisi başlatılan Nilüfer, Kayahan'ın sesini duyunca çok sevindi.

Son Güncelleme: 29.10.2011 23:29
Anahtar Kelimeler:
SanatçıNilüferTelifHakkıKayahan
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