8 yıllık küslük bitti

4 gün önce Amerikan Hastanesi'nde ameliyat olan Nilüfer'in tedavisi başladı. Sanatçıyı, 22 yıllık dostluğun ardından 'telif hakları' yüzünden 2003'te küstüğü Kayahan da aradı. Posta'nın haberine göre, Kayahan "Nilüfer'le aramızda iyi bir konuşma geçti. Küslük bitti.

Ne yazık ki bizi hastalık birleştirdi. Ben de 1990 ve 2010'da yumuşak doku kanseri atlattım. 6 ay ömrümün kaldığını söylemişlerdi.

Bir veda şarkısı yazıp okusun diye Nilüfer'e vermiştim. Şarkının adı: 'Yemin Ettim'di. "Okurken birlikte ağlamıştık." dedi. Tedavisi başlatılan Nilüfer, Kayahan'ın sesini duyunca çok sevindi.