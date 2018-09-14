63'lük Nilüfer gençlere taş çıkarttı

Türkçe Pop müziğine yön veren isimlerinden olan ünlü şarkıcı Nilüfer, 63 yaşında olmasına rağmen fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı. Nilüfer'in derin yırtmaçlı paylaşımı takipçilerini mest etti.

GENÇ KIZLARA TAŞ ÇIKARTTI

63 yaşında olmasına rağmen güzelliğiyle ve fiziğiyle genç kızlara taş çıkartan ünlü şarkıcı Nilüfer, paylaşımıyla takipçilerini mest etti. Nilüfer'in takipçileri paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu. Nilüfer'in bir takipçisi paylaşıma, "Nilüfer hanım, geceler şarkınız düştü şimdi dilime kavak yelleri eserken başımda erkekler ağlamaz demeye başladı mor menekşe yine yeniden." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Nilüfer hanım maşallah ben 23 yaşındayım böyle fiziğim yok" yorumunu yazdı.